Dominic DeNucci, légende de la lutte professionnelle, décédé à 89 ans

Dominic DeNucci, légende de la lutte professionnelle et entraîneur, est décédé jeudi, a confirmé le Cauliflower Alley Club. Il avait 89 ans. La cause du décès n’a pas été annoncée, mais en juin 2020, la famille de DeNucci a publié une déclaration sur ses problèmes de santé.

“Dominic a été admis à l’hôpital vendredi après avoir connu des problèmes de santé très mineurs, notamment de la fatigue”, indique le communiqué. « Après que le test eut conclu que DeNucci avait une légère sténose de son aorte, les médecins ont décidé d’effectuer un cathétérisme cardiaque de routine pour insérer un stent dans l’artère rétrécie. Cette procédure a été réalisée avec succès plus tôt. [on Monday] et Domenic se repose confortablement. Sa fille et son gendre, Danielle et George Kassel, sont avec lui et disent qu’il est de bonne humeur et qu’il se sent beaucoup mieux.”

RIP Dominic Denucci. L’une des plus grandes stars du WWWF dans les années 70. Il a formé des légendes comme Mick Foley et The Franchise Shane Douglas. Mes condoléances à sa famille et ses amis. pic.twitter.com/NduE7RzUFs – Stephen Murray (@SEMScorpio) 13 août 2021

DeNucci a concouru partout dans le monde mais a commencé sa carrière à Montréal. Il est surtout connu pour être le partenaire par équipe de Dino Bravo et pour avoir lutté sous le nom de Dominic Bravo pour concourir en tant que Bravo Brothers. DeNucci a également fait équipe avec des légendes telles que Bruno Sammartino, Pat Barrett et Victor Riviera, comme mentionné par Wrestling Inc.

“Nous avons reçu la triste nouvelle que la légende de la lutte Dominic DeNucci est décédée à l’âge de 89 ans”, a déclaré le Cauliflower Alley Club dans un communiqué. “Connu non seulement pour sa lutte, mais aussi pour l’entraînement de Mick Foley, Shane Douglas et d’autres. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et de nombreux fans du monde entier. RIP”

Dominic Denucci était un joyau. J’ai des tonnes et des tonnes d’histoires de lui à travers les années. Il est difficile d’écrire une nécrologie. Voici la pièce @slamwrestling : https://t.co/vw9BjDngRL pic.twitter.com/oDV8Jzg0FR – Greg Oliver (@gregmep) 13 août 2021

DeNucci a passé du temps à la WWWF/WWF (maintenant connue sous le nom de WWE), rejoignant la promotion en 1967. Pendant son temps avec l’organisation, DeNucci a remporté le WWWF International Tag Team Championship avec Sammartino. Il a ensuite travaillé à la WWF en tant qu’entraîneur, en collaboration avec la superstar Billy Graham et Hulk Hogan. A quitté la WWF en 1982 et a ouvert une école de lutte où il a formé Foley, Douglas et Cody Michels entre autres. En 2012, DeNucci a été intronisé au Temple de la renommée de la lutte professionnelle.