Dominic Purcell clarifie ses commentaires sur la sortie de DC’s Legends of Tomorrow ⋆ .

DC’s Legends of Tomorrow La star Dominic Purcell a fait beaucoup de bruit ce week-end avec un message enflammé sur Instagram annonçant sa sortie de l’émission de super-héros DC de The CW tout en jetant quelques coups à Warner Bros. Television dans le processus. Voici le post original (maintenant supprimé), dans lequel Purcell a annoncé qu’il s’éloignerait de la série après sa sixième saison à venir.

«L’accord n’est pas fait. Je n’ai aucun intérêt », a déclaré Purcell à propos de son inclusion dans la septième saison. «Quelque soit l’argent qu’ils jettent au niveau de l’entreprise. Je m’éloigne de @cw_legendsoftomorrow. Ce fut un plaisir total et une expérience humiliante de donner vie au personnage emblématique de @dccomics #heatwave (alias) MICK RORY. J’ai brisé ce personnage – aucun acteur au monde n’aurait pu faire mieux. FAIT…. Une merde tellement drôle …… .. Il est temps de passer à autre chose et de voir comment la merde se déroule. @caitylotz @nickzano s’occupe des enfants qui arrivent. Ils ont besoin d’éducation. Ils sont un certain nombre – apprenez-leur à ne pas compter sur la fidélité du studio. Le studio s’en moque. L’éthique de travail et le talent des acteurs doivent leur donner la confiance nécessaire pour remettre en question l’autorité. … Beaucoup d’amour à tous. Je n’ai pas perdu de vue à quel point je suis chanceux. … .. LES ACTEURS M’ONT FRAPPÉ SUR DM. »

L’acteur a ensuite suivi cela avec un deuxième message, précisant qu’il n’a en fait pas de bœuf avec Warner Bros.TV, et qu’il s’attend à apparaître «périodiquement» dans la septième saison – mais pas à temps plein:

«ET AUCUN CORPS NE M’A FORCÉ À FAIRE CETTE DÉCLARATION… .Dieu voudrait que tout le monde se détende. Pourquoi les gens perdent-ils la tête parce que je quitte la série. Oui, mon ton était lourd, droit au but. J’utilise des jurons parce que je le fais et je suis australienne. C’est qui je suis. Dois-je avoir un boeuf avec le studio à @warnerbrostv NON! …… .Oui, j’ai dit qu’ils s’en moquent. Ce n’est pas correct bien sûr qu’ils le font – juste moi étant émotif et par dessus tout. Nous travaillons, nous travaillons tous dans une grosse machine. Parfois, la merde arrive. C’est la vie. …… .. voici les faits. Je quitte @cw_legendsoftomorrow à temps plein. Je reviendrai périodiquement avec un accord de poignée de main avec mon patron Phil Klemmer. J’ai et j’ai toujours eu une relation formidable avec les Boss et le studio @warnerbrostv Peter Roth et j’ai eu une relation de travail formidable. J’étais très triste quand il a pris sa retraite. Ma formulation était agressive dans le ton parce que parfois je suis frustré et ennuyé. Cela a été une longue et lourde année enfermée à #Vancouver pendant 9 mois sans rentrer chez moi. Qui ne le fait pas et qui ne s’est pas déchaîné. Im putain d’humain. Alors pour l’amour de Dieu, détendez-vous. «Dominic Purcell et le studio sont en train de booster» des conneries totales. Ce n’est tout simplement pas vrai que la presse transforme toujours la merde en ce qu’elle n’est pas. Je n’ai pas arrêté. Mon contrat est terminé. 6 ans pas 7. Je n’ai jamais démissionné avec un contrat et je ne le ferais jamais. Donc, à tous les fans, vous me reverrez périodiquement l’année prochaine sur la saison 7. J’espère que cela a clarifié les choses. Je dois admettre que j’ai eu peur de la quantité de presse que j’ai eue ou que cela s’est répandu dans le monde entier. Mais hé @cw_legendsoftomorrow n’a jamais eu autant de presse que jamais !! »

VOIR AUSSI: DC’s Legends of Tomorrow saison 6 bande-annonce, affiche et premières images publiées

DC’s Legends of Tomorrow saison 6 premières le 2 mai sur The CW.

