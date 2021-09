Dominic Raab dit embaucher des prisonniers pour les entreprises à court de personnel | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Pénurie de poids lourds : Frank Moreels dit qu’il y a un “problème d’emplois décents”

L’ancien ministre des Affaires étrangères qui cherchait à relancer sa carrière a affirmé que le million de postes vacants à travers le Royaume-Uni pourraient être pourvus par des prisonniers nouvellement libérés ou par des personnes considérées à faible risque le jour de la libération. M. Raab a suggéré que le plan aiderait à la fois la société et l’économie en stimulant le commerce et en offrant aux nouveaux travailleurs une option alternative pour éviter une vie de crime.

Le secrétaire à la Justice a déclaré au Spectator : « Nous avons amené des prisonniers et des délinquants à faire du bénévolat et un travail non rémunéré. »

Il a poursuivi en disant : « Pourquoi pas – s’il y a des pénuries – les encourager à faire un travail rémunéré où il y a un avantage pour l’économie, un avantage pour la société… SI vous donnez la peau aux gens dans le jeu, donnez-leur quelque chose à perdre, si vous donnez-leur un peu d’espoir, ils sont beaucoup moins susceptibles de récidiver.

Certaines des industries les plus touchées par les pénuries de main-d’œuvre pourraient être les premières à voir de tels dispositifs se mettre en place.

Avec une pénurie de cueilleurs de fruits et d’ouvriers d’usine, les responsables doivent contacter ces dirigeants de l’industrie pour présenter l’idée.

Récemment, des postes de cueillette de fruits se sont vu offrir des salaires allant jusqu’à 30 £ par heure, ce qui équivaut à environ 68 000 £ par an.

L’idée vient alors que le gouvernement met fin à son programme de congé après 19 mois de fonctionnement.

Les derniers chiffres montrent qu’environ 1,6 million d’emplois sont toujours soutenus par le programme, qui est entré en vigueur alors que la pandémie de COVID-19 a paralysé le commerce, la vente au détail et les services.

Pour ceux qui ne travaillent actuellement pas et qui réclament un crédit universel, la recharge supplémentaire de 20 £ par semaine sera également supprimée.

Alors que l’économie se remet lentement de l’impact de la pandémie, ainsi que de l’exode des travailleurs européens quittant le pays après le Brexit, davantage de postes sont devenus disponibles.

Selon les données du marché du travail, entre le 13 et le 19 septembre, 220 000 nouvelles offres d’emploi ont été publiées, portant le nombre d’offres d’emploi actives à un peu moins de 2 millions.

L’industrie des services et des loisirs ayant subi de plein fouet la pandémie, voyant de nombreux sites contraints de fermer pendant les fermetures, il n’est pas surprenant que la majorité des postes soient disponibles dans ces secteurs.

Les chiffres montrent que 36 000 nouvelles annonces étaient destinées aux chefs, aux cuisiniers et au personnel de cuisine, 32 000 aux vendeurs et vendeurs et 6 500 au personnel des bars.

Alors que le Royaume-Uni souffre d’une grave pénurie de carburant, d’essence et de nourriture sur les étagères en raison de problèmes logistiques, un autre poste vacant est très demandé.

Plus de 7 500 postes de chauffeurs de poids lourds sont désormais disponibles, dont certains offrent aux chauffeurs des salaires supérieurs à 50 000 £ par an.

Cependant, les 7 500 postes vacants sont bien en deçà des 100 000 chauffeurs que la Road Haulage Association prétend être nécessaires pour ramener la Grande-Bretagne aux niveaux d’efficacité logistique d’avant la pandémie et d’avant le Brexit.

L’ajout à l’idée que les détenus pourraient se voir offrir du travail s’est également propagé à l’idée que les demandeurs d’asile devraient être autorisés à travailler pendant que leurs demandes étaient examinées.

Interrogé sur cette possibilité, M. Raab a déclaré: “Je serais ouvert d’esprit à ce sujet”, cependant, le ministère de l’Intérieur prendrait probablement la décision finale sur cette question.

Le secrétaire à la Justice a blâmé le manque d’intégration comme facteur clé lors de l’accueil des migrants, mais a déclaré : « S’ils apprennent la langue et qu’ils travaillent, ils s’intègrent beaucoup mieux et ils apportent une contribution positive.

M. Raab a conclu que pour résoudre la pénurie de main-d’œuvre en Grande-Bretagne, le Royaume-Uni devait examiner la “qualité de vie” et les “niveaux de salaire” des personnes sur lesquelles on peut compter.

De nombreux pays d’Europe occidentale appliquent des seuils de salaire minimum plus élevés que le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne se situant en dessous de l’Irlande, des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Allemagne et de la France, renforçant ainsi la rhétorique revendiquée par M. Raab.