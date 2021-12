Dominic Raab embroché par Adil Ray pour avoir donné de mauvais chiffres de Covid « Je ne connais pas les bases! » | Politique | Des nouvelles

Dominic Raab a subi une pléthore de gaffes lors de sa tournée médiatique tôt le matin alors que le secrétaire à la Justice a été invité à faire le point sur les chiffres des coronavirus à la suite de l’annonce du secrétaire à la Santé Sajid Javid aux Communes. Mais M. Raab a dû être corrigé plusieurs fois après avoir déclaré qu’il y avait maintenant 250 personnes à l’hôpital avec la variante Omicron sur Sky News dont il a dit plus tard qu’il était neuf sur BBC Breakfast avec des représentants du gouvernement expliquant que le nombre correct est 10. Good Morning Britain hôte Adil Rae a éclaté contre M. Raab et ne pouvait pas croire qu’il pouvait lutter pour obtenir les chiffres corrects.

S’exprimant sur Good Morning Britain, M. Rae s’est adressé à M. Raab et a déclaré: « Vous avez fait deux entretiens ce matin et une question simple vous a été posée.

«Combien de personnes étaient à l’hôpital, vous avez dit à Sky News 250 personnes et vous avez dit à BBC Breakfast neuf.

« Si vous ne connaissez pas les bases concrètes, comment pouvons-nous y répondre, voulez-vous nous donner un chiffre ? Vous avez une troisième occasion de nous le dire maintenant.

M. Raab a déclaré qu’il y avait 10 personnes hospitalisées avec la variante Omicron, M. Rae s’exclamant que le secrétaire du gouvernement avait donné « trois chiffres différents ».

M. Raab a fait remarquer : « Je sais que vous aimez fulminer contre les politiciens le matin, mais puis-je répondre à la question ?

«Tout d’abord, j’ai mal entendu l’une des questions à savoir s’il s’agissait d’hospitalisations d’Omicron ou en général.

« Mais les chiffres sont un décès à Omicron et 10 à l’hôpital et je peux vous dire que la dernière hospitalisation quotidienne est de 900. »

Plus tard dans l’entretien, on a demandé à M. Raab si la personne décédée d’Omicron était décédée à cause du virus ou si elle l’avait simplement au moment de sa mort.

M. Raab a déclaré que c’était un « défi » de déterminer quelle était la principale cause de décès.

M. Raab est apparu sur Sky News où la journaliste Kay Burley lui a demandé de faire le point sur le coronavirus.

Le vice-Premier ministre avait suggéré qu’il y avait des « décès » liés à Omicron, Mme Burley se demandant s’il y avait maintenant eu plusieurs décès au lieu du chiffre officiel d’un seul.

M. Raab a fait marche arrière et a suggéré qu’il s’était mal exprimé et faisait référence au nombre d’hospitalisations.

Plus tard, M. Raab a révélé qu’il y avait maintenant 250 personnes hospitalisées avec Omicron, ce qui représente une augmentation par rapport à la mise à jour de 10 du secrétaire à la Santé la veille.

Mais il a été révélé plus tard que M. Raab s’était trompé sur ce chiffre, les représentants du gouvernement plaçant toujours le chiffre à 10.

M. Raab est apparu plus tard sur BBC Breakfast et a déclaré au programme qu’il y avait eu neuf hospitalisations.

La modélisation de la UK Health Security Agency a suggéré qu’il y a environ 200 000 infections quotidiennes à Omicron à travers le Royaume-Uni.

M. Javid a déclaré aux Communes: « Ce sont des mesures qu’aucun secrétaire à la Santé ne souhaiterait prendre à moins qu’elles ne soient absolument nécessaires, mais je suis convaincu que si nous ne donnons pas la priorité au rappel maintenant, les conséquences sur la santé seront beaucoup plus graves au cours des mois qui ont suivi. prendre de l’avance…

« Alors qu’Omicron représente plus de 20% des cas en Angleterre, nous l’avons déjà vu passer à plus de 44% à Londres et nous nous attendons à ce qu’il devienne la variante COVID-19 dominante dans la capitale dans les prochaines 48 heures. »

Les députés devraient voter mardi sur les nouvelles règles de Covid avec une grande rébellion conservatrice attendue.

Parmi les rebelles figurent Steve Baker, Tobias Ellwood, David Davis et Marcus Fysh et des dizaines d’autres sont également attendus.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré dans une émission nationale que son parti soutiendrait les règles « dans l’intérêt national », mais a souligné qu’il ne détournerait pas de la responsabilité du gouvernement.

PLUS À VENIR