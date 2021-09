in

Le ministre des Affaires étrangères s’adressera à la Chambre des communes aujourd’hui à 14 heures pour réfléchir au retrait de la coalition dirigée par les États-Unis d’Afghanistan. Les talibans ont déclaré la victoire en Afghanistan le 15 août après une série de succès fulgurants qui ont vu le groupe militant s’emparer de 20 capitales provinciales en moins de deux semaines. La montée des talibans a été largement attribuée au retrait chaotique des forces américaines dans le cadre d’un accord négocié par l’ancien président Donald Trump mais arrangé et exécuté par l’actuel président Joe Biden.

La victoire soudaine des talibans a incité des centaines de milliers de personnes à prendre d’assaut l’aéroport de Kaboul dans une tentative désespérée de fuir la nouvelle administration.

ISIS-K, une faction locale du groupe terroriste internationalement détesté ISIS, a ciblé ces foules et a fait exploser deux explosions.

Les bombes ont explosé devant l’hôtel Baron et l’aéroport Abbey Gate de Kaboul, tuant 170 Afghans et 13 militaires américains.

Sur les 13 militaires tués, tous avaient 31 ans ou moins et cinq d’entre eux seulement 20 – le même âge que le conflit en Afghanistan.

Cet incident a suscité de vives critiques à l’encontre du président Biden, qui, selon beaucoup, a abandonné ses troupes.

Des tensions ont éclaté lorsque les Américains ont semblé blâmer le Royaume-Uni pour le nombre élevé de morts.

Les commandants américains ont élaboré des plans pour fermer l’Abbey Gate, qui, selon eux, pourrait être une cible terroriste potentielle, mais la décision a été prise de permettre au Royaume-Uni de continuer à évacuer les gens de Kaboul.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré : « Tout au long de l’opération Pitting, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les États-Unis pour assurer l’évacuation en toute sécurité de milliers de personnes.

“Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes américaines des attaques insensées de Kaboul et continuons d’offrir notre plein soutien à notre plus proche allié.”

