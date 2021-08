Dominic Raab fait face à des pressions pour qu’il démissionne suite à la débâcle en Afghanistan – ‘Intenable’ | Politique | Nouvelles

Le ministre des Affaires étrangères était en vacances sur l’île grecque de Crète alors que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul dimanche. M. Raab a rejeté les appels à la démission jeudi. Il aurait été “indisponible” lorsque des responsables de son département lui ont suggéré d’appeler “d’urgence” le ministre afghan des Affaires étrangères Hanif Atmar le 13 août – deux jours avant la marche des talibans sur Kaboul – pour organiser l’aide à ceux qui soutenaient les troupes britanniques.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré: “Compte tenu de l’évolution rapide de la situation, il n’a pas été possible d’organiser un appel avant que le gouvernement afghan ne s’effondre”.

Divers politiciens conservateurs sont en colère contre la gestion de la crise par M. Raab.

Un député conservateur a déclaré au Guardian que sa position était « intenable », tandis qu’un autre a qualifié le ministre des Affaires étrangères de « terne ».

Un autre député conservateur a déclaré au Sun jeudi soir: “Nous avons besoin d’un ministre des Affaires étrangères qui est là-bas pour la Grande-Bretagne, qui ne s’assoupit pas sur une chaise longue lorsque les jetons sont bas.”

Le parti travailliste a établi une liste de 18 questions urgentes auxquelles M. Raab doit répondre sur son voyage et la gestion de la crise par son département.

Il est entendu que les hauts fonctionnaires ont continué à travailler sur l’Afghanistan pendant leur congé, les départements de Whitehall gérant des systèmes où il y a un autre ministre ou un secrétaire permanent par intérim pour couvrir les périodes de congé.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Les départements de Whitehall ont travaillé intensément à tous les niveaux ces derniers jours et semaines sur la situation en Afghanistan.

“Grâce à ces efforts, nous avons transféré plus de 2 000 Afghans au Royaume-Uni depuis juin, évacué plus de 400 ressortissants britanniques et leurs familles sur des vols de la RAF depuis dimanche et mis en place l’un des programmes d’asile les plus généreux de l’histoire britannique.”

Le parti travailliste a déclaré qu’il demandait des précisions sur le moment où M. Raab était hors du pays et en congé de ses fonctions officielles, s’il avait reçu des conseils de responsables sur l’opportunité de partir alors que la situation en Afghanistan se détériorait, s’il avait assisté à une réunion Cobra le 15 août, et si d’autres ministres étaient autorisés à approuver les opérations de renseignement désignées comme urgentes en son absence.

Le parti a également remis en question l’implication du Premier ministre, demandant à M. Raab s’il avait parlé avec M. Johnson pendant son absence et si le Premier ministre lui avait donné l’autorisation de quitter le pays.

La secrétaire d’État aux Affaires étrangères du parti travailliste, Lisa Nandy, a déclaré: “Pour le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, être en vacances pendant la plus grande crise de politique étrangère depuis une génération est un échec impardonnable de leadership.”

Le gouvernement a annoncé que la Grande-Bretagne accueillerait jusqu’à 20 000 personnes d’Afghanistan dans le cadre de son programme de réinstallation.

Cela comprend 5 000 qui seront acceptés au cours des 12 prochains mois.

Jeudi, Dominic Raab a présidé une conférence téléphonique avec les ministres des Affaires étrangères du G7 pour discuter de la crise actuelle.

M. Raab a déclaré par la suite que les ministres des Affaires étrangères avaient convenu que chacun s’engagerait avec des partenaires “pour essayer de parvenir à un “règlement politique inclusif” afin de fournir une aide humanitaire et de sauver des vies en Afghanistan et du terrorisme.