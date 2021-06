in

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a dénoncé Andrew Marr de la BBC pour avoir cité un rapport de Public Health England qui a révélé qu’une douzaine de Britanniques sont morts de la variante Delta malgré leurs vaccins Covid. Les derniers chiffres publiés vendredi montrent que 42 323 cas de la variante Delta identifiés pour la première fois en Inde ont été confirmés au Royaume-Uni, en hausse de 29 892 par rapport à la semaine dernière. M. Marr a demandé: “Êtes-vous personnellement convaincu que la double vaccination nous protège correctement contre la variante Delta car selon les données PHE de 42 personnes décédées de la variante Delta au cours de la dernière période de référence, 12 d’entre elles ont reçu leur deuxième dose 14 jours auparavant.

“Cela signifie qu’un quart avait été doublement vacciné et est toujours décédé.”

S’exprimant lors de l’émission, M. Raab a déclaré: “Attendez une minute ici, car vous savez qu’il faut trois semaines et non deux semaines pour avoir le plein impact de la vaccination, il y a donc un peu de décalage.

« Cela dépend du nombre total de personnes dans le vaccin du pool que vous avez cité.

“Je serais un peu prudent avant de citer des statistiques hors contexte comme ça.

LIRE LA SUITE: Vaccin Pfizer Covid: Plusieurs rapports d’inflammation cardiaque chez les hommes

“Je sais que vous voulez tester la thèse que nous avançons mais nous sommes confiants dans la sécurité du vaccin et vous devez le comparer au fait de ne pas recevoir la première et la deuxième dose et le risque de Covid.”

Plus à venir…