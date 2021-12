Dominic Raab gauche se tortille sur l’enquête sur le retour politique de Nigel Farage | Politique | Nouvelles

Dominic Raab a été confronté à la baisse de 18 000 voix du soutien au candidat conservateur lors des élections partielles de jeudi à Old Bexley et Sidcup. Le député nouvellement élu Louie French a vu la majorité de son parti s’effondrer alors que le leader réformiste britannique Richard Tice a remporté sept pour cent des voix. Avec des suggestions, M. Tice a obtenu son dépôt en gagnant des électeurs conservateurs mécontents, le vice-Premier ministre Raab a été confronté à la question de savoir si Boris Johnson devrait s’inquiéter du retour du prédécesseur de M. Tice, Nigel Farage, sur la scène politique et de voler plus de partisans.

L’animateur de Sky News, Trevor Phillips, a déclaré: « Vous avez gagné à Bexley, mais en fait, une partie de la raison pour laquelle vous avez fait aussi mal que vous l’avez fait est que le parti de Nigel Farage, le Parti réformiste, a remporté sept pour cent des voix.

« Ils ont gardé leur caution. Êtes-vous inquiet pour le retour de Farage ?

M. Raab a déclaré: « Nous craignons de livrer les gens de ce pays, que ce soit sur l’économie, les vaccins, la justice pénale.

« Mais à Bexley et Sidcup, pour un gouvernement de deux ans, nous avons remporté plus de la moitié des voix. »

JUST IN: SNP gémit qu’il veut PLUS d’argent de Westminster malgré une distribution d’argent record

M. Phillips intervint : « Ce n’est pas la question que je vous ai posée. J’ai posé une question sur le retour de Nigel Farage en politique. »

Le vice-premier ministre a riposté : « Nous, au gouvernement, en particulier en tant que conservateurs, nous devrions nous concentrer sur les priorités du peuple, sans nous soucier de la concurrence politique.

« A Old Bexley et Sidcup, nous avons obtenu plus de la moitié des voix avec ce grand candidat et nous allons continuer à nous concentrer sur les priorités des gens. »

L’expert en sondages John Curtice a averti que le Parti réformiste pourrait causer des problèmes importants à Boris Johnson, en particulier dans les domaines perçus comme ayant été trahis par le gouvernement.

LIRE LA SUITE: Brexit: Triez ça MAINTENANT ou perdez votre emploi – Boris a envoyé un avertissement sévère après le choc du sondage

Le mois dernier, des spéculations ont surgi au sujet de M. Farage envisageant un retour sur la scène politique.

Christopher Hope, correspondant politique en chef du Telegraph, a rapporté que l’ancien eurodéputé britannique aurait déclaré : « J’ai été approché par plusieurs donateurs de haut rang me demandant si j’envisageais de retourner dans l’arène politique.

« Mon instinct n’est pas de le faire, mais je vais devoir y réfléchir sérieusement. »

Les discussions sur son retour interviennent à un moment où Boris Johnson tente de se remettre d’une série de demi-tours humiliants qui ont provoqué de graves schismes au sein du parti.