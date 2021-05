Dominic Raab salue le soutien du Royaume-Uni à «l’énorme boom» d’AstraZeneca à l’échelle mondiale malgré la crise de Covid en Inde | Politique | Nouvelles

S’adressant à l’émission Andrew Marr de la BBC ce matin, le secrétaire aux Affaires étrangères, Dominic Raab, a souligné l’importance de la contribution du Royaume-Uni à la réponse mondiale aux coronavirus. Il a salué le travail du pays pour investir dans la recherche et le développement d’AstraZeneca et a poursuivi en soulignant le travail accompli par le Royaume-Uni pour l’initiative mondiale COVAX.

Répondant à une question sur la manière dont le Royaume-Uni peut aider l’Inde à faire face à la crise croissante des covides, M. Raab a décrit l’aide que la Grande-Bretagne a déjà apportée.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré: «Nous avons fourni les concentrateurs d’oxygène, les ventilateurs, les générateurs d’oxygène.

«En ce qui concerne les vaccins, ils ont leur approvisionnement sous contrat, je n’ai pas eu de demande à ce sujet en particulier.

Mais Raab a ensuite loué le travail des scientifiques britanniques pour développer un vaccin.

JUST IN: Nicola Sturgeon fait face à l’humiliation publique alors qu’un énorme panneau d’affichage expose l’horreur des foyers de soins écossais

Dans une critique élogieuse, M. Raab a déclaré: «Ce que nous faisons, c’est évidemment nous avons investi dans AstraZeneca, la recherche a fourni un énorme boom dans le monde parce que vous avez un vaccin sûr et fiable qui est demandé dans le monde entier.

M. Raab a également salué les efforts du Royaume-Uni à travers COVAX, déclarant: «Nous avons également obtenu un milliard de doses via COVAX, qui est le mécanisme international mondial pour acheminer les vaccins aux plus pauvres et aux plus vulnérables.

“C’est un milliard de doses que le Royaume-Uni a obtenu!”

Raab a frappé à la maison: «Nous avons montré notre leadership sur la scène mondiale avec cela.»

LIRE LA SUITE: L’Inde accuse l’UE de près de QUATRE MILLIONS de cas de Covid – “ Les gens avaient peur des vaccins ”

Raab a riposté à Ridge en disant que le Royaume-Uni avait fait beaucoup pour aider les pays moins fortunés pendant la pandémie.

Il a déclaré: «Sur tout, du milliard de doses que nous avons obtenues pour les pays les plus pauvres du monde, au fait que nous avons investi dans la R&D (recherche et développement) qui a produit le vaccin AstraZeneca qui aide maintenant tant de pays à traverser le pandémie.

“Je pense que nous avons eu un impact incroyable!”

Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi en déclarant: «Lorsque je parle au Dr Tedros (Adhanom) de l’Organisation mondiale de la santé ou au Secrétaire général des Nations Unies, je me suis entretenu avec eux en personne cette semaine, ils n’ont que des éloges pour l’énorme l’impact et le leadership que nous prenons! “