Dominic Raab SONDAGE : Le ministre des Affaires étrangères devrait-il démissionner alors que l’appel crucial pour l’Afghanistan n’a pas été fait ? | Royaume-Uni | Nouvelles

M. Raab aurait été invité à appeler le ministre afghan des Affaires étrangères Hanif Atmar pour organiser l’évacuation d’urgence des interprètes afghans avant que les talibans ne prennent le contrôle du palais du gouvernement. Il était alors en vacances en Crète et aurait confié la tâche à un ministre subalterne. Mais un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré plus tard: “Compte tenu de l’évolution rapide de la situation, il n’a pas été possible d’organiser un appel avant que le gouvernement afghan ne s’effondre”.

Des rapports ont révélé que M. Raab avait été vu allongé sur une plage d’un complexe cinq étoiles dimanche, le jour de la capture de Kaboul, mais le gouvernement affirme qu’il était occupé à d’autres appels.

Le traducteur afghan Rafi Hottak, qui a été blessé alors qu’il était aux côtés de soldats dans le Helmand, était parmi ceux qui ont raconté sa fureur hier soir, déclarant : « C’est une trahison.

“La priorité aurait dû être les citoyens britanniques et les Afghans qui les ont aidés. Ils sont piégés dans le chaos maintenant et dans les jours et les heures avant l’arrivée des talibans, tout ce qui aurait pu être fait aurait dû être fait.”

Mercredi, un rapport divulgué des Nations Unies a fait surface, avertissant que les talibans préparaient maintenant une vengeance meurtrière contre les Afghans qui avaient travaillé avec l’Occident.

Il a déclaré que les talibans menaient une chasse au porte-à-porte très organisée pour les personnes figurant sur leur liste de personnes recherchées.

Les députés du propre parti de M. Raab et de l’opposition ont rapidement critiqué sa décision de se dérober à l’appel important.

Le député travailliste Kevin Brennan a déclaré: «Comment ose-t-il calomnier les travailleurs britanniques comme ça, surtout quand il ne pouvait pas se donner la peine de descendre de sa chaise longue pour passer un appel téléphonique pour sauver des vies en Afghanistan.

“Il devrait démissionner mais s’il est trop têtu, Boris Johnson devrait le licencier.”

Un député conservateur a déclaré au Mail : « Raab dormait au volant. Les députés d’arrière-ban sont absolument furieux à propos de son attitude «pas mon problème de guv», comme si ce n’était pas de sa responsabilité.

«Cela a vraiment énervé mes collègues. Le problème n’est pas qu’il était en vacances, c’est qu’il semblait ignorer ce qui se passait.

Mais, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a suggéré que l’appel manqué n’était pas pertinent.

Il a déclaré que “la seule chose qui comptait” était de savoir si l’aéroport de Kaboul continuerait à autoriser les gens à sortir, et qu'”aucun appel téléphonique à un gouvernement afghan à ce moment-là n’aurait fait de différence”.

Essayant de se défendre, il a ajouté : « J’étais engagé dans Cobra, parlant à des homologues étrangers, parlant directement au chef de notre équipe ici à Londres, je le faisais heure par heure et, bien sûr, je est parti dès que la situation s’est détériorée et l’a exigé.

“Mais regardez, avec le recul, bien sûr, je ne serais pas parti en vacances si j’avais su que ce serait le cas.”

« De même, après 18 mois et deux ans d’un emploi du temps très épuisant et exigeant, je pense qu’il est juste que les personnes occupant ces postes essaient de prendre un congé, mais nous sommes toujours prêts, je suis toujours prêt, à revenir.

“Et franchement, je ne serais pas parti si j’avais su que je serais constamment en train de gérer et de gérer des réunions, de parler à des homologues étrangers et, grâce à la technologie, bien sûr, de pouvoir participer à chacune des réunions Cobra. “

