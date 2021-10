Dominic Raab suggère que les ex-détenus pourraient atténuer les pénuries de main-d’œuvre en Grande-Bretagne – « Marché captif » | Politique | Nouvelles

Dominic Raab, 47 ans, a déclaré que les entreprises souffrant de pénuries pourraient choisir d’employer des milliers d’anciens condamnés « fiables ». La Grande-Bretagne libère environ 45 000 délinquants en âge de travailler chaque année.

Malgré le marché du travail potentiellement important, la Road Haulage Association estime qu’il y a une pénurie de plus de 100 000 conducteurs qualifiés dans le seul secteur du transport au Royaume-Uni.

S’adressant au Times, le vice-premier ministre a ajouté : « À ces employeurs qui disent avoir des problèmes à court terme, je dis que vous avez un marché captif ici et que ces personnes sont probablement meilleures que vous ne le pensez.

« Si vous avez des pénuries – et nous savons qu’il y en a – il y a un public captif là-bas avec des compétences et pas le mauvais type d’attitude mais dans de nombreux cas le bon type d’attitude que ces employeurs veulent.

« Il y a aussi un grand bonus supplémentaire pour la société ainsi que la gestion de toute pénurie temporaire que vous pourriez avoir. »

M. Raab, qui a accusé les entreprises d’être « trop ​​dépendantes de la main-d’œuvre bon marché de l’étranger », est allé promouvoir l’embauche d’anciens délinquants chez Stuart Lyons Haulage à Bognor Regis.

Lyons Haulage forme actuellement huit prisonniers du HMP Ford.

Le député d’Esher et Walton, qui a été rétrogradé du poste de ministre des Affaires étrangères au ministère de la Justice lors du remaniement ministériel du mois dernier, a promis un bond « quantique » des taux d’emploi des délinquants.

Selon le Times, seule une personne sur sept trouve du travail dans les six mois suivant sa sortie de prison.

En comparaison, le ministère de la Justice estime que le taux de récidive prouvé est à peine inférieur à trois sur dix.

Alors que M. Raab a déclaré qu’il sympathisait avec les personnes préoccupées par les ex-prisonniers livrant des marchandises à leur domicile, il a également affirmé qu’ils étaient potentiellement les travailleurs les plus « fiables ».

Il a poursuivi en déclarant: « Nous avons eu un employeur qui a dit que vous aviez moins de jours de maladie, plus de motivation, un travail plus dur et qu’ils étaient plus faciles non seulement à employer mais à promouvoir. »

M. Raab a également parlé à Dean, un homme purgeant une peine de 20 ans pour trafic de drogue, de ses perspectives d’emploi après sa sortie de prison.

Le secrétaire à la Justice a déclaré que Dean, qui quittera la prison en avril pour purger la moitié restante de sa peine sous licence, « avait clairement un profond sentiment de regret pour ce qu’il avait fait ».

« Mais plus important encore, cela lui donne quelque chose à prouver.

« Il disait qu’il payait ses dettes.

« Il était fier de me dire qu’il avait payé des impôts.

L’ex-secrétaire du Brexit a également déclaré au journal qu’il souhaitait qu’une majorité d’ex-délinquants trouvent directement un emploi après avoir quitté la prison au cours des trois prochaines années.

« Cela devrait être la vision, certainement à plus long terme », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, ma vision est que le travail est la présomption et le défaut pour tous les détenus et ex-délinquants à leur libération. »

M. Raab a déclaré qu’il commencerait ce processus en embauchant 130 ex-prisonniers pour travailler au ministère de la Justice.

Il a fixé à la fonction publique un objectif total de 1 000.