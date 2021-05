Dominic Toretto de Fast And Furious est-il vraiment un super-héros génial?

Dans les deux cas, c’est un exploit incroyable. Et pourtant, quand on pense aux plus grands héros de cette ère de la culture pop, on parle toujours de Batman, Iron Man et Captain America, même si nous avons un gars qui est tous les trois réunis en un. Il a perdu ses parents, est super bon avec les machines et possède tout le muscle américain là où ça compte (sous le capot). Il est, à mon avis, l’un des plus grands, sinon le plus grand héros de la culture pop américaine en ce moment. Il est temps que nous commencions à mettre un peu de respect sur son nom lors de la discussion des gros frappeurs sur la route des héros et que nous acceptions l’idée que Dominic Torretto est en fait un super-héros génial.