Dominik Koepfer parvient à se qualifier pour la 30e finale aux dépens de Reilly Opelka

28/06/2021

Le 29/06/2021 à 01:30 CEST

Dominik Koepfer, allemand, numéro 62 de l’ATP, remporté par 6-4, 7 (7) -6 (3) et 6-2 en une heure et cinquante-neuf minutes pour Opelka Reilly, joueur de tennis américain, numéro 32 de l’ATP et tête de série numéro 27, lors de la soixante-quatrième de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

L’Américain n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, tandis que le joueur allemand, de son côté, l’a fait à 3 reprises. De même, Koepfer a eu une efficacité de 60% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à gagner 74% des points de service, tandis que son rival a obtenu une efficacité de 62%, a commis une double faute et a réussi à gagner 64 % des points de service .

Le joueur allemand jouera dans les 30 finales de la compétition contre le vainqueur du match dans lequel le joueur de tennis sud-coréen affrontera Bientôtwoo kwon et allemand Daniel Masur.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur du gazon extérieur et au cours de celui-ci un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases précédant le tournoi et les joueurs invités. De plus, sa célébration a lieu du 21 juin au 12 juillet à Londres.