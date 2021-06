Dominik Koepfer sécurise la place des huitièmes de finale aux dépens du joueur de tennis Soon Woo Kwon

in

30/06/2021 à 22h45 CEST

Dominik Koepfer, allemand, numéro 62 de l’ATP, s’est imposé lors de la 30e finale de Wimbledon en trois heures et cinquante-neuf minutes par 6-3, 6 (8) -7 (10), 7 (7) -6 (2), 5-7 et 6-3 au joueur sud-coréen Bientôtwoo kwon, numéro 71 de l’ATP. Avec ce résultat, l’Allemand sera en huitièmes de finale à Wimbledon.

Kwon a réussi à casser le service de son rival 7 fois, tandis que Koepfer, de son côté, l’a réussi 9 fois. De plus, au premier service le joueur de tennis allemand a eu une efficacité de 65%, 9 doubles fautes et a obtenu 62% des points au service, tandis que la donnée de son adversaire est de 63% d’efficacité, 3 doubles fautes et 60% de points obtenus au service.

Le prochain match correspond aux seizièmes de finale du tournoi et le joueur de tennis allemand et le vainqueur du match entre le joueur serbe s’affronteront Miomir Kecmanovic et espagnol Roberto Bautista Agut.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) est célébrée entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition. Sur l’ensemble des candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à remporter la phase de qualification préliminaire et ceux qui sont invités.