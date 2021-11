Dominion poursuit Fox Corp pour diffamation

Lindsey EllefsonJeu 11 novembre 2021, 11:27·1 min de lecture

Dominion Voting Systems a déposé une nouvelle action en justice contre Fox Corp cette semaine

Dominion Voting Systems Inc. a poursuivi Fox Corp. cette semaine dans le but d’avoir accès à des documents de niveau exécutif sur la couverture par Fox News des élections de 2020. La société a poursuivi Fox News en mars de cette année et le réseau a depuis déposé une requête en rejet de la poursuite.

« Ce procès s’inscrit dans la continuité des efforts de Dominion pour tenir pour responsables toutes les entités Fox qui ont participé à la campagne de diffamation préjudiciable contre Dominion », a déclaré la société dans un communiqué.

Spécifiquement. la société de logiciels de vote veut savoir dans quelle mesure le président Rupert Murdoch et le PDG Lachlan Murdoch avaient une connaissance et un contrôle sur la couverture du réseau. Dominion et Smartmatic, une autre société de vote, ont poursuivi un certain nombre de médias et de personnalités de droite pour leur couverture des élections de 2020. L’ancien président Donald Trump et de nombreux proches de lui ont affirmé sans fondement au cours de l’année écoulée que l’élection avait été en quelque sorte truquée en faveur du président Joe Biden. Dominion et Smartmatic se sont retrouvés au milieu du complot.

Le nouveau procès explique que le réseau n’a pas été assez rapide dans la recherche des documents des Murdoch.

« En effet, Fox News a décliné toute responsabilité dans la recherche ou la production de documents des Murdoch, ou dans le travail pour faciliter toute découverte de Fox Corporation – malgré l’implication claire de Fox Corporation (via Rupert et Lachlan Murdoch, et d’autres) dans la gestion de Fox News, y compris par le biais de la contribution et du contrôle éditorial », a déclaré la plainte, déposée lundi devant un tribunal du Delaware et examinée par TheWrap.

Les Murdochs, selon la poursuite, « exercent un contrôle direct » sur Fox News et sa production éditoriale.

