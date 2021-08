Dominion poursuit Newsmax et OAN pour avoir créé une «réalité alternative» avec des allégations de fraude électorale 10z viral

Dominion Voting Systems a déposé mardi plusieurs poursuites en diffamation contre plusieurs personnes et les médias conservateurs Newsmax et One America News Network.

“Les accusés dans les documents déposés aujourd’hui ont imprudemment ignoré la vérité lorsqu’ils ont propagé des mensonges en novembre et continuent de le faire aujourd’hui”, a déclaré le PDG de Dominion, John Poulos, dans un communiqué. “Nous déposons ces trois cas aujourd’hui parce que les accusés nommés ne montrent aucun remords, ni aucun signe qu’ils ont l’intention d’arrêter de répandre de la désinformation.”

Dominion, qui fournit une technologie de vote dans 28 États et à Porto Rico, a accusé Newsmax, One America News (OAN) Network et l’ancien PDG d’Overstock.com, Patrick Byrne, d’avoir poussé à plusieurs reprises de fausses allégations de fraude électorale qui ont créé «une réalité alternative où le haut est en bas, les cochons ont des ailes, et Dominion s’est livré à une fraude colossale pour voler la présidence à Donald Trump en truquant le vote », selon les trois poursuites. Les reporters de l’OAN, Chanel Rion et Christina Bobb, figuraient également sur la liste des accusés.

“Ce barrage de mensonges des défendeurs et d’autres ont causé – et continuent de causer – de graves dommages à notre entreprise, nos clients et nos employés”, a-t-il poursuivi. “Nous n’avons pas d’autre choix que de chercher à demander des comptes aux responsables.”

Dominion a allégué dans chacune des poursuites que la « campagne de désinformation virale » des défendeurs lui a coûté plus d’un milliard de dollars et l’a empêchée de devenir une entreprise de plusieurs milliards de dollars. La société a perdu plus de 463 millions de dollars de bénéfices auprès de clients existants et 68 millions de dollars de clients potentiels.

Les poursuites ont déclaré que Dominion avait droit à des dommages-intérêts, car les déclarations « diffamatoires » faites par Newsmax, OAN et Byrne étaient accompagnées de « malveillance, d’un acte gratuit et d’un désir conscient de causer des blessures ».

« Le premier amendement est une pierre angulaire chérie de notre démocratie », a déclaré la plainte contre OAN. “Mais le premier amendement n’est pas un laissez-passer sans sortie de prison et ne s’étend clairement pas à la conduite des défendeurs ici.”

Dominion a également accusé Byrne d’avoir fabriqué plusieurs complots largement partagés, notamment des allégations impliquant des entreprises chinoises, vénézuéliennes et espagnoles, le ministère de la Sécurité intérieure et le juge en chef de la Cour suprême John Roberts.

“Après avoir fait exploser sa carrière chez Overstock en ayant une liaison avec un espion russe, Patrick Byrne s’est rapidement trouvé un nouveau projet favori : promouvoir le faux récit selon lequel les élections de 2020 avaient été volées”, a déclaré la première ligne de la plainte.

Dominion a déjà déposé plusieurs poursuites en diffamation contre des organes de presse et des individus qui, selon lui, ont sciemment propagé des mensonges sur son rôle lors de l’élection présidentielle de novembre 2020. En mars, la société a poursuivi Fox News pour 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts.

Dominion a également poursuivi Sidney Powell et Rudy Giuliani, qui ont tous deux déposé des poursuites pour fraude électorale au nom de l’ancien président Donald Trump après les élections, et le fondateur de MyPillow, Mike Lindell, pour des allégations électorales.

Le 6 janvier, alors que le Congrès votait pour certifier l’élection, les partisans de Trump ont violé le Capitole pour protester contre les résultats. La foule a pris d’assaut le bâtiment après avoir assisté au discours de Trump lors d’un rassemblement à proximité au cours duquel il a affirmé que les élections avaient été truquées et truffées de fraudes.

