Domino’s fait face à une crise majeure en ce moment

Domino’s, la plus grande chaîne de pizzas au monde, a connu un boom au début de la pandémie comme beaucoup de ses concurrents, mais cela commence à s’estomper grâce à une raison surprenante. Il n’y a pas assez de chauffeurs pour livrer leurs pizzas. Le problème est tel que Domino’s a connu sa première baisse de ventes au cours d’un trimestre fiscal en 10 ans.

En octobre, Domino’s a signalé une baisse de 1,9% des ventes à magasins comparables au cours des trois mois précédents, rapporte Insider. Cela est intervenu après que la fortune de l’entreprise a monté en flèche pendant la pandémie, alors que les ventes des magasins comparables ont grimpé de 10 % au cours des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2020. Le PDG Richard Allison n’a pas blâmé la baisse indiquée dans le dernier rapport sur une baisse soudaine de demande. Au lieu de cela, il a déclaré aux investisseurs que la dotation « a été un défi ». Allison a expliqué que les chauffeurs-livreurs étaient les plus gros besoins de l’entreprise, rapporte Bloomberg. Avec moins de chauffeurs et moins de fabricants de pizzas, les magasins peuvent être contraints de réduire les heures d’ouverture, ce qui entraîne moins de commandes.

Alors que les emplacements Domino’s recherchent de nouveaux chauffeurs, Allison a déclaré qu’une solution à court terme rappelle aux clients qu’ils peuvent simplement se rendre chez un Domino’s et récupérer eux-mêmes leurs pizzas préférées. « Cela nous a certainement affecté ici chez Domino’s et dans l’ensemble de l’industrie de la restauration, c’est l’un des marchés du travail les plus serrés que nous ayons vu depuis longtemps. Il y a donc beaucoup de choses que nous essayons de faire … pour affecter les résultats ici », a déclaré Allison sur CNBC le 4 novembre, rapporte PYMNTS. Allison a également mentionné cela lors de l’appel avec des analystes le mois dernier, notant que Domino’s mettra en place un programme de livraison côté voiture, où un client peut faire apporter sa pizza à la fenêtre de sa voiture.

Bien que le dernier rapport sur les bénéfices ait montré une baisse des ventes, Domino’s est toujours bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie. Au troisième trimestre, les ventes à magasins comparables ont progressé de 15 % dans le monde en deux ans. « Si vous regardez à la fois nos entreprises américaines et internationales … [it’s a] entreprise beaucoup plus importante que celle que nous avions il y a quelques années », a déclaré Allison sur CNBC.

Tout cela mène à des titres déroutants. D’un côté, le cours des actions continue de baisser. Mercredi après-midi, il était en baisse de plus de 2,09 %. D’un autre côté, il y a des rapports locaux comme celui de mardi de Huston, où Domino’s cherche à pourvoir 550 postes à temps partiel et à temps plein, dont 500 chauffeurs-livreurs. « Nous savons que les gens cherchent à réintégrer le marché du travail », a déclaré Marvin Villanueva, directeur des opérations d’entreprise de Domino au Texas, au Houston Chronicle. La société offre une flexibilité et des avantages « pour les personnes qui n’ont peut-être besoin que d’un travail à temps partiel ou pour celles qui souhaitent commencer une nouvelle carrière », a ajouté Villanueva. Les initiés de Wall Street vendent peut-être les actions de Domino, mais une chose reste vraie : les gens veulent toujours leur pizza, et vite.