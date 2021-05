Domino’s India informe ses clients de la violation de données en mars et garantit qu’aucune information financière n’est compromise

La société n’a divulgué aucun détail sur les données exactes qui ont été compromises lors de l’attaque. (Image: .)

Violation de données en Inde: Jubilant Foodworks, propriétaire de la chaîne de restauration rapide Domino’s, a informé ses clients en Inde qu’un incident de violation de données le 24 mars avait divulgué ses données clients. Les données qui ont été divulguées comprenaient des numéros de téléphone portable, des adresses e-mail et d’autres informations personnelles des clients, a déclaré la société. Alors que la société avait confirmé la violation de données dans les médias en avril, elle a maintenant envoyé un e-mail à ses clients quelques jours après que les pirates aient utilisé le Dark Web et créé un moteur de recherche qui permettrait à quiconque de consulter les détails des clients de Domino’s India en utilisant leurs identifiants de messagerie ou leurs numéros de téléphone.

Dans la déclaration par e-mail, Jubilant Foodworks a déclaré à ses clients que des pirates avaient attaqué ses systèmes en mars, après quoi il s’est rapidement déplacé pour «contenir la brèche», engageant une agence externe pour effectuer une analyse d’impact.

Lire aussi | La plupart des entreprises indiennes sont témoins d’une violation de données au cours de la dernière année: enquête

La société n’a divulgué aucun détail sur les données exactes qui ont été compromises lors de l’attaque, mais elle a réitéré que les informations financières de ses clients étaient sûres et non violées. Il a déclaré que Domino’s, en tant qu’entreprise, a pour politique de ne pas stocker de détails financiers tels que les numéros de carte complets, les mots de passe ou les CVV, entre autres, raison pour laquelle ces données n’ont pas été divulguées.

Une plainte officielle auprès de la cellule Cyber ​​Crimes et des autorités compétentes a été déposée, tandis qu’une agence médico-légale mondiale se penche sur le problème de sécurité, a déclaré Jubilant Foodworks, ajoutant qu’elle tentait également d’identifier les pirates qui ont attaqué son système.

Alors que la violation a eu lieu en mars, les pirates ont initialement mis les détails en vente en avril, après quoi la société a confirmé la violation aux médias. Mais les clients ne sont officiellement informés maintenant qu’après la création d’un moteur de recherche avec ces données. L’existence du moteur de recherche a d’abord été partagée par le chercheur en sécurité Rajshekhar Rajaharia. Outre les numéros de téléphone et les adresses e-mail, les données contiennent également les positions latitudinales et longitudinales des clients, et les pirates ont affirmé que les données de 1,8 crore de clients indiens sont disponibles sur le moteur de recherche.

De plus, alors même que l’entreprise a affirmé qu’il n’y avait pas eu de violation des détails financiers, les pirates ont déclaré sur le moteur de recherche que les détails de paiement ainsi que les fichiers des employés seraient également rendus publics prochainement.

La violation de données n’a affecté que Domino’s India géré par Jubilant Foodworks et les données collectées directement par la chaîne de restauration américaine Domino’s Pizza sont restées inchangées. De plus, alors que Jubilant Foodworks gère également la marque dans les pays voisins du Népal, du Sri Lanka et du Bangladesh, il semble que la brèche ne se limite qu’à la clientèle indienne.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.