Domino’s révèle un nouvel article au fromage que la plupart des clients n’auront pas l’occasion d’essayer

Domino’s Pizza prouve qu’on ne peut jamais manger trop de fromage. La chaîne de pizzas préférée des fans a ajouté un nouvel élément au menu qui est parfait pour les amateurs de fromage – la croûte au fromage. La nouvelle option de commande, établissant des comparaisons avec les sandwichs au fromage grillé, termine toute croûte de pizza à base classique avec une « généreuse pincée de fromage cheddar australien » selon Chew Boom. Malheureusement pour les fans de pizza, le nouveau Cheese Toastie Crust n’est disponible qu’en Australie.

L’actualité de la Cheese Toastie Crust a généré beaucoup de discussions en ligne après que des rapports ont fait surface pour la première fois qu’il se dirigeait vers les menus des restaurants Domino’s Pizza à travers l’Australie. En réponse à un rapport, quelqu’un a déclaré qu’il y avait « toujours de la place pour du fromage brûlé sur les bords ». Une autre personne a déclaré que la croûte au fromage « semble DÉLICIEUX ». Quelqu’un des États-Unis s’est même empressé de faire savoir qu’il espérait que la croûte se rende aux États-Unis, en demandant : « quels sont les frais de livraison en Louisiane, aux États-Unis ? J’ai faim ».

Pizza à la croûte de pain grillé au fromage ? Oui/Nonhttps://t.co/QWhIllG19p – Joseph Mallozzi (@BaronDestructo) 30 novembre 2021

Quant au goût ? Keith Nallawalla a écrit pour A Nice Home que la croûte au fromage est plutôt bonne, même si elle peut être meilleure en tant qu’ajout de nouveauté qui n’est apprécié qu’à l’occasion. En écrivant que « si vous êtes un fan du type de pizza vendu chez Domino’s, vous trouverez que cela vaut la peine d’essayer », Nallwalla a ajouté qu’il était « content » d’avoir essayé la nouvelle croûte.

« Le fromage croustillant est bon, mais on a l’impression qu’il a été créé par accident, et c’était peut-être le cas à l’origine ! Ma préoccupation est qu’il semblait qu’il y avait moins de garniture globale sur la pizza que d’habitude. C’était cette étrange frontière de non il se passe beaucoup de choses là où c’est juste le cheddar qui rencontre la mozzarella, je ne sais pas si j’ai été malchanceux avec le mien », lit-on dans la critique de Nallawalla. « Je pense que cela vaut la peine d’essayer mais je préfère généralement payer un peu plus pour la croûte de fromage ordinaire, qui est plus copieuse et justifie mieux le coût supplémentaire. »

Le Cheese Toastie Crust est actuellement disponible dans les magasins Domin’s Pizza en Australie uniquement. Cela coûte 2,50 $ AUD supplémentaires, soit environ 1,79 $ US, ce qui, selon A Nice Home, est moins cher que la croûte au fromage ordinaire, qui coûte généralement environ 3,45 $. On ne sait pas si Domino’s a l’intention d’importer la croûte au fromage grillé sur ses sites américains ou s’il y aura un éventuel déploiement mondial.