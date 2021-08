Domino’s soulève des tonnes de sourcils avec une pizza à la pastèque

in

TikTok est devenu le lieu idéal pour des combinaisons alimentaires étranges, et la dernière en date est une gracieuseté de Domino’s Australia. La chaîne de pizza a partagé la recette de la pizza à la pastèque, qui a choqué des milliers d’utilisateurs de TikTok. L’idée est née de la star des réseaux sociaux, Oli Paterson, qui a partagé des dizaines de mélanges alimentaires surprenants sur ses pages Instagram et TikTok.

En juillet, Paterson a posté une vidéo de lui-même en train de préparer la pizza à la pastèque. “Je voulais apporter ma célèbre pizza à la pastèque à TikTok afin que plus de gens puissent l’essayer”, a écrit Paterson. “Faites frire votre pastèque pendant 5 minutes de chaque côté avant de charger la sauce barbecue, la mozzarella à faible teneur en eau et le chorizo ​​avant de la mettre sous le gril/le gril pendant quelques minutes, et profitez-en !”

@dominosau Vous n’arrêtez pas de nous demander une option à faible teneur en glucides 😏🍕 Nan fr quand nous avons vu @elburritomonster faire une pizza à la pastèque, nous DEVions essayer. ♬ son original – Domino’s Australie

Plus tôt cette semaine, Domino’s Australia a publié une vidéo de quelques employés préparant une pizza à la pastèque dans l’un de ses emplacements. “Vous continuez à nous demander une option à faible teneur en glucides”, a plaisanté la société. A la fin de son clip, un employé a pris une bouchée, mais il n’a pas l’air content. “Nous pensons que cela pourrait être un goût acquis”, dit la narration.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​été également dégoûtés. “Je me sens mal pour les Italiens”, a écrit une personne. “Oui, je pense que je vais prendre une pizza Pizza Hut à la place”, a écrit un autre. “Je n’achète plus rien de vous les gars”, a commenté un autre comme si la pizza au melon d’eau rejoignait vraiment le menu du Domino’s. “En tant qu’employé de Domino’s… je suis choqué”, a écrit un autre. “Ne faites pas de mal à ma famille s’il vous plaît”, a écrit une autre personne qui a pris cette recette personnellement.

Bien sûr, ce n’est pas la seule combinaison de nourriture bizarre trouvée sur TikTok. En juillet, les utilisateurs de TikTok ont ​​commencé à mettre des barres Snickers dans des cornichons. Ce n’était pas une nouvelle tendance, car l’idée circule sur le Web depuis au moins 2018. Une autre tendance virale de TikTok était les « chips de pâtes », créées par la blogueuse culinaire Emily Chan. elle a eu l’idée après avoir fait frire des pâtes farfalle à l’air libre. Elle a ajouté du parmesan râpé, de l’huile d’olive et de la poudre d’ail et d’oignon pour ajouter de la saveur.

Alors que la plupart des tendances alimentaires semblent inoffensives et tout simplement étranges, une tendance pourrait être dangereuse. Plus tôt ce mois-ci, les experts ont mis en garde contre le nouveau défi « Ice Honey », qui mettait en vedette des utilisateurs essayant de manger des blocs de miel congelé comme gâterie spéciale. Cela peut sembler une idée amusante, mais cela pourrait être dangereux, surtout avec ceux qui ont une intolérance au fructose. « En fait, j’ai vu les vidéos à quelques reprises », a déclaré le gastro-entérologue Niket Sonpal à Nexstar. “Et à la minute où je l’ai vu, ma première pensée a été : ‘C’est beaucoup de sucre, c’est beaucoup de miel, et c’est beaucoup de diarrhée.'”