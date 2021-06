Domino’s va embaucher 5000 employés alors que la demande augmente

Un homme achète de la nourriture à la pizzeria Domino’s à Hoboken, New Jersey

Le groupe Domino’s Pizza (DOM.L) a annoncé mardi qu’il embauchait 5000 pizzaiolo et chauffeurs-livreurs pour renforcer ses 1100 magasins au Royaume-Uni alors que la demande des clients s’intensifiait.

Cette décision intervient alors que les pubs et restaurants britanniques qui ont rouvert après des mois de verrouillage font face à une crise potentielle de personnel alors qu’ils servent plus de clients affamés et assoiffés pendant les mois d’été plus chauds.

