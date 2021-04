Domino’s vient de lancer un programme de livraison de robots sans conducteur au Texas – .

La livraison de nourriture sans contact est l’une des nombreuses innovations imaginées pendant la pandémie, mais Domino’s veut porter le concept à un nouveau niveau. Lundi, Domino’s a annoncé son partenariat avec la société de livraison autonome Nuro pour offrir des livraisons autonomes de pizzas à Houston, au Texas, dans le cadre d’un programme pilote.

Comme l’explique Domino’s dans un communiqué de presse, certains clients qui passent une commande prépayée sur Dominos.com à des jours et à des heures spécifiques du Domino’s dans le quartier de Woodland Heights (3209 Houston Ave.) peuvent choisir de faire livrer leur pizza par l’un des R2 de Nuro. robots, qui est le premier véhicule de livraison sur route autonome et sans conducteur à recevoir l’approbation réglementaire du département américain des transports.

Si vous vivez dans la zone de livraison de ce magasin Domino’s spécifique au Texas, voici comment vous pouvez essayer de faire livrer une pizza à votre domicile par un robot. Lorsque vous passez une commande prépayée sur le site Web de Domino depuis le site de Woodland Heights, vous pouvez avoir la possibilité de faire livrer votre commande par R2. Si vous vous inscrivez, vous recevrez des alertes SMS de Domino’s vous informant du voyage du robot et vous fournissant un code PIN unique dont vous aurez besoin pour récupérer votre commande. Lorsque R2 arrive, vous pouvez entrer le code PIN sur son écran tactile, à quel point les portes du robot s’ouvriront lentement et vous pourrez récupérer votre nourriture avant le départ du véhicule.

Dennis Maloney, vice-président senior et directeur de l’innovation de Domino, a déclaré ce qui suit dans un communiqué:

Nous sommes ravis de continuer à innover dans l’expérience de livraison pour les clients de Domino en testant la livraison autonome avec Nuro à Houston. Il y a encore tant à apprendre pour notre marque sur l’espace de livraison autonome. Ce programme nous permettra de mieux comprendre comment les clients réagissent aux livraisons, comment ils interagissent avec le robot et comment cela affecte les opérations du magasin. La demande croissante de pizzas savoureuses crée le besoin de plus de livraisons, et nous sommes impatients de voir comment la livraison autonome peut fonctionner avec les experts de livraison existants de Domino pour mieux répondre aux besoins des clients.

Le programme pilote ne fait que commencer cette semaine, mais Domino’s et Nuro se sont initialement associés en 2019. À l’époque, Domino’s a noté que les robots de livraison de Nuro fonctionnaient en toute sécurité et avec succès dans la région métropolitaine de Houston depuis mars 2019. » Le R2 n’avait pas encore été lancé, mais il semble maintenant que la nouvelle version soit prête pour les heures de grande écoute.

