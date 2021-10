10/10/2021 à 20h25 CEST

Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1, a déclaré à Istanbul Park, après avoir terminé seizième du Grand Prix de Turquie, qu’il était « dommage de ne pas avoir pu profiter de l’excellente position de départ », dans une course où il a perdu toutes les options lorsqu’il a rencontré le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) dans le premier virage.

« Aujourd’hui, les conditions étaient très difficiles et très glissantes. Malheureusement, nous avons eu les deux collisions qui ont nui à notre carrière », a commenté Alonso, 40 ans, qui se classe dixième de la Coupe du monde, avec 58 points.

« Pierre (Gasly) était dans un ‘sandwich’ dans le virage et a heurté l’arrière de ma voiture. Et puis je suis désolé d’être entré en collision avec la voiture de Mick (Schumacher, Haas German) au virage 4. » a expliqué le double champion du monde asturien (2005 et 2006, avec Renault).

« Je voulais le dépasser, mais c’était très difficile de voir tout le monde autour de vous dans des conditions pluvieuses. Aujourd’hui, nous n’avons pas eu de chance et c’est dommage que nous n’ayons pas pu profiter de notre excellente position de départ », a déclaré le brillant pilote asturien, qui samedi avait brillé lors des qualifications.

« Cependant, en tant qu’équipe, nous on marque un point aujourd’hui et on va récupérer en vue d’Austin (Texas, hôte du prochain Grand Prix, les États-Unis), où nous espérons que notre chance va tourner », a-t-il ajouté.