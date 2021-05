Dommage que d’autres maladies ne retiennent pas l’attention en raison de Covid-19: Dr GSK Velu, Neuberg Diagnostics

Un laboratoire d’essais Neuberg Diagnostics.

Alors que la charge quotidienne de cas de Covid-19 atteint un niveau record tous les deux jours, les laboratoires de pathologie sont confrontés à leur plus grand défi pour répondre à la demande croissante de test RT-PCR pour vérifier l’infection. Dans ce contexte, les centres de diagnostic travaillent 24 heures sur 24 pour améliorer le délai d’exécution des rapports, en ajoutant plus d’équipement et de main-d’œuvre pour améliorer les capacités. D’autres laboratoires sont à venir et en particulier dans les régions de l’est et du nord du pays où les infrastructures de soins de santé ne sont pas à la hauteur. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Dr GSK Velu, président et directeur général, Neuberg Diagnostics Ltd., a partagé son point de vue sur la flambée des cas de Covid-19 et son impact sur les laboratoires de test. Ils ont également lancé un test RT-PCR «Drive through» à Ahmedabad en collaboration avec la société municipale d’Ahmedabad. Extraits:

L’énorme flambée des cas de COVID a amplifié la charge de travail dans les installations de diagnostic. Chez Neuberg, comment abordez-vous cette situation?

Alors que l’infection continue de croître, nous travaillons 24 heures sur 24 pour répondre à la plupart des demandes de test COVID que nous recevons. Tout en renforçant la capacité de test, nous devons prendre en compte une multitude de problèmes liés au volume, à la surveillance des données, aux ressources humaines qualifiées et aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement. Nous investissons massivement dans la main-d’œuvre, les infrastructures, l’achat d’équipements et la formation des ressources humaines pour répondre à une augmentation des tests par jour. Nous prévoyons d’ajouter 10 laboratoires supplémentaires au réseau existant de 14 laboratoires et prévoyons d’en installer davantage dans les régions de l’est et du nord.

Notre objectif actuel est de fournir des tests abordables et accessibles à tous. Pour y parvenir, nous travaillons sans relâche avec tous nos partenaires tout en veillant à ce que tous les protocoles de sécurité soient respectés.

Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi la situation actuelle est différente de la première vague en termes d’infrastructure et de préparation?

Nous avons observé deux différences significatives – une augmentation du nombre de populations asymptomatiques et une propagation plus rapide de l’infection dans cette vague actuelle. Pour faire face à l’augmentation de la charge de travail, nous avons réalisé des progrès raisonnables. Nous avons multiplié par cinq notre capacité de test par rapport à la première vague. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour réduire le stress que nous subissons actuellement.

Quelles méthodes innovantes envisagez-vous pour augmenter la capacité de test et fournir des résultats à temps?

Comme mentionné précédemment, nous embauchons davantage de main-d’œuvre et les formons méticuleusement pour assurer un bon fonctionnement. Nous avons divisé notre personnel en plusieurs équipes de rotation, afin que le travail ne s’arrête à aucun moment. Ce faisant, nous veillons également à ce que nos employés ne soient pas surchargés, affectant la qualité du travail. Notre TAT engagé est de 24 heures. Nous essayons de fournir la plupart des rapports d’échantillons prélevés le matin en fin de soirée ou la nuit le même jour. Très rarement, en cas de répétition de la RT PCR d’un échantillon en raison de problèmes techniques, cela peut prendre un peu plus de temps. Avec les mesures que nous prenons pour accélérer les tests, nous essaierons de réduire encore davantage le TAT.

Nous avons introduit diverses options de test basées sur la commodité du client, telles que la collecte à domicile et Walk in Kiosk. Dans le cadre d’une nouvelle expérience, nous avons même lancé des tests RT-PCR «Drive through» à Ahmedabad en collaboration avec l’Ahmedabad Municipal Corporation (AMC). Pour étendre la portée des tests, nous avons ajouté deux autres installations de conduite en 15 jours à Ahmedabad en association avec AMC.

Le centre a autorisé des établissements privés à administrer la vaccination. Inoculez-vous des masses dans votre laboratoire?

Nous avons été le premier laboratoire privé à recevoir l’approbation pour administrer la vaccination à nos employés dans notre établissement de Chennai. Nous avons réussi à vacciner plus d’une centaine de personnes avec succès. Nous avons un personnel techniquement formé qui peut inoculer efficacement la population avec la plus grande conformité. Actuellement, nous attendons l’approbation du gouvernement pour administrer des vaccins au public.

L’exigence d’un diagnostic COVID-19 a éclipsé d’autres exigences de diagnostic. Vos commentaires?

Oui, c’est le cas. Cela a été regrettable car les personnes atteintes d’autres maladies n’ont pas pu obtenir l’attention requise. Cependant, ces jours-ci, nous avons vu plusieurs autres demandes de paramètres non-covid, car les personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques, les maladies auto-immunes, etc., ont besoin de soins.

Jusqu’à ce que nous ayons une solution permanente pour Covid-19 ou qu’il devienne endémique dans notre population, d’autres maladies, malheureusement, seront négligées dans une certaine mesure en raison de la peur dans l’esprit du public de sortir et de rechercher des services de diagnostic.

Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face aujourd’hui?

Puisqu’il y a une baisse des coûts de test, nous devons budgéter nos matériaux, notre main-d’œuvre et nos coûts d’exploitation tout en garantissant un service impeccable sans compromis sur TAT.

