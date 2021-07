“Dommage qu’ils ne t’aient pas battu…” ⋆ .

Parfois, il semble qu’une deuxième guerre civile soit presque inévitable maintenant. C’est vraiment le cas, et quiconque argumente doit lire certains des tweets et des déclarations faites par les MAGA à des personnes par ailleurs honnêtes. Ou, on peut simplement prendre les mots de Liz Cheney lorsqu’elle est furieuse contre Jim Jordan, “Tu as fait ça!” et par « Ceci », Cheney signifiait une tentative de coup d’État.

Nous avions l’habitude de reconnaître que nous étions déjà au milieu d’une guerre civile froide (évidemment), une qui a fait chaud le 6 janvier. Mais nous avons rejeté l’idée d’une vraie bataille parce que comment quelqu’un pourrait-il renverser un gouvernement avec des satellites, des missiles guidés par GPS, le contrôle électrique des tours de téléphonie cellulaire, Internet et des F-16. Mais à mesure que l’on lit de plus en plus sur les événements du 6 janvier, on se demande presque si l’ensemble de l’armée américaine serait du côté de la Constitution.

Peut-être sommes-nous trop pessimistes. Il ne fait aucun doute que les MAGA sont une minorité claire, mais le Sud était une minorité claire lors de la dernière guerre civile, et qui en fait « sort en tête », importe moins que l’humanité détruite dans le processus. Peut-être que nous réagissons de manière excessive. La sécession devrait être fortement envisagée si la guerre s’attarde à l’horizon.

Si vous pensez que nous nous engageons dans une hyperbole, écoutez un message laissé sur le téléphone de « Officier » Fanone :

L’agent Michael Fanone a partagé un message vocal qu’il a reçu de MAGA lors de son témoignage. VM : « Dommage qu’ils ne t’aient pas plus foutu en l’air… J’aurais aimé qu’ils vous tuent tous. Officier Fanone : « C’est ce qui arrive aux gens qui disent la vérité dans l’Amérique de Trump. » #DemVoice1 pic.twitter.com/5y9d1SnPu9 – The Jewish Ginger Resister (@EricHaftelLive) 28 juillet 2021

L’officier Fanone faisait partie d’une force de police protégeant la Constitution et le fonctionnement du gouvernement américain. Ce n’est pas une force militaire, mais ce n’est pas si éloigné d’une force de la Garde nationale ou de l’armée nationale. Relativement peu de républicains se sont effectivement opposés le 6 janvier. Il s’agissait d’une formalité claire inscrite dans la Constitution. Et pourtant un Américain veut la mort de Fanone, pour avoir fait son travail ?

Oui, c’est un message par un gars. Oui. Et pourtant, il y en avait des milliers et des milliers ce jour-là et des dizaines de milliers qui souhaiteraient être là. Nous ne sommes pas à l’abri de la violence interne à grande échelle.

Peut-être sommes-nous trop pessimistes, c’est peut-être une hyperbole. Nous espérons certainement que nous nous trompons.

