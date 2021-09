Don Benito et San Roque Lepe font match nul 0-0 au Municipal Vicente Sanz (0-0)

19/09/2021 à 21:02 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Municipalité Vicente Sanz et qui a affronté le Don Benito et à San Roque Lepe il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Les Don Benito visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre le Antequera. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le San Roque Lepe il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Coria. Avec ce résultat, l’équipe locale s’est placée en quatorzième position, tandis que la San Roque Lepe il est resté à la 16e place à la fin du match.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période, les deux Don Benito et le San Roque Lepe ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Don Benito a donné accès à Makanjuola, Ézequiel et Drammeh pour Alex Herrera, Charlie et David Agudo, Pendant ce temps, il San Roque Lepe a donné accès à Rydstrand, Camacho et Gravier pour Nané, romain et Chuma.

L’arbitre a décidé de mettre en garde quatre joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Essomba et Charlie et par le San Roque Lepe admonesté romain et Fran Avila.

Avec ce résultat, le Don Benito il reste deux points et le San Roque Lepe avec un point.

Le lendemain, l’équipe Dombenitense jouera à l’extérieur contre le Cordoue, Pendant ce temps, il San Roque Lepe Il cherchera le triomphe dans son fief devant le Tamaraceite.

Fiche techniqueDon Benito :Sebas, Lolo Pavón, Branco, Álex Herrera (Makanjuola, min.58), Essomba, Gonzalo, Miquel, Carlos (Ezequiel, min.63), Dani Martínez, David Agudo (Drammeh, min.77) et Abraham PozoSan Roque Lepe :Robador, Beke, Álex Carmona, Fran Ávila, Brenes, Charaf, Chuma (Cascajo, min.85), Víctor Morillo, Ivan Robles, Romano (Camacho, min.85) et Nané (Rydstrand, min.62)Stade:Municipalité Vicente SanzButs:0-0