Don Cheadle a une bonne raison pour laquelle il n’a jamais joué au basket avec LeBron James sur le plateau de Space Jam 2

in

Pour beaucoup, travailler avec un athlète doit être un rêve devenu réalité, en particulier un du calibre de LeBron James, et certains peuvent être tentés de défier ledit athlète à un match. Donc, quand j’ai eu l’occasion de parler avec Don Cheadle de Space Jam: A New Legacy, il était désolé de dire qu’il n’avait pas eu la chance de l’associer à James. Mais comme il l’a expliqué, cela était dû à l’un des plus grands objectifs de la production : assurer la sécurité de LeBron James pendant le tournage :