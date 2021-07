Don Cheadle dit que Marvel’s Armor Wars est toujours en développement “très précoce” .

in

L’avenir de l’univers cinématographique Marvel s’étendant désormais à la télévision et au cinéma, Marvel a déjà annoncé que le prochain chapitre de Don Cheadle’s War Machine se déroulerait dans une série dérivée intitulée Guerres d’armures.

Dans une interview avec Collider pour promouvoir Space Jam : un nouvel héritage, Cheadle a fait le point sur la prochaine série Marvel en précisant que le projet est toujours en développement « super précoce ».

“Tout ce que je sais, c’est que nous allons entrer dans la pièce dans quelques semaines et commencer à essayer de briser la colonne vertébrale de l’histoire et de déterminer qui, quoi, quand et où pour tout cela. C’est très tôt dans les étapes de développement, donc je ne pourrais même pas le gâcher si je le voulais. Je ne sais pas ce qui se passe.

VOIR AUSSI: Bob Chapek de Disney dit que la série Armor Wars de Marvel “grattera les démangeaisons” que les fans ont pour plus d’Iron Man

Bien qu’on en sache très peu sur Guerres d’armures en termes d’intrigue et de casting, Cheadle a précédemment noté que “la mort de Tony Stark jouerait un rôle majeur dans la série”. Cheadle a également fait une brève apparition dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver – ce qui lui a valu une nomination aux Emmy du meilleur acteur invité dans une série dramatique.

