Don Cheadle, Kerry Washington et d’autres pour financer un lycée spécial LA TV & Film ⋆ .

Selon une annonce récente, Don Cheadle, Kerry Washington, et d’autres vont financer une école de cinéma spéciale à Los Angeles pour les communautés mal desservies.

Alors que des stars comme Cheadle, Washington, et George Clooney ont peut-être « réussi » à certains yeux, ils ouvrent chacun la voie à ceux qui les suivent, laissant des impressions et un impact durables non seulement à travers leur travail cinématographique, mais également par des initiatives spéciales.

Cheadle, Clooney et Washington aux côtés Eva Longoria, Mindy Kaling, et plus encore, co-fondent L’école Roybal de production cinématographique et télévisuelle.

Selon le communiqué de presse officiel obtenu par The Wrap lundi, “Le programme inaugural, qui sera supervisé par le principal Blanca-Cruz, comportera un programme spécialement conçu pour répondre aux normes prescrites par l’État de Californie et le système de l’Université de Californie. De plus, les étudiants recevront une expérience du monde réel grâce à une initiative de stage dédiée.

« La Roybal School of Film and Television Production commencera avec des élèves de neuvième et dixième année et inclura les années 11 et 12 au cours des deux prochaines années, avec une opportunité potentielle d’étendre le programme pilote à plus d’écoles dans la région de Los Angeles.

Par variété, Clooney a partagé une déclaration avec l’annonce de la nouvelle école passionnante. Il explique : « Notre objectif est de mieux refléter la diversité de notre pays. Cela signifie commencer tôt. Cela signifie créer des programmes de lycée qui enseignent aux jeunes les caméras, le montage, les effets visuels et sonores et toutes les opportunités de carrière que cette industrie a à offrir.

Il poursuit : « Cela signifie des stages qui mènent à des carrières bien rémunérées. Cela signifie comprendre que nous sommes tous dans le même bateau.

Tous les fondateurs siégeraient au conseil consultatif de la Roybal School of Film and Television Production, aux côtés du surintendant unifié de Los Angeles. Austin Beutner.

Beutner a également partagé une déclaration concernant l’école, déclarant: «Cet effort aidera à ouvrir les portes de l’opportunité à un groupe diversifié d’étudiants issus de communautés mal desservies. Ce programme révolutionnaire aidera à préparer les étudiants à des emplois bien rémunérés dans l’industrie du cinéma et de la télévision en intégrant une expérience pratique de l’industrie et des stages pour les étudiants dans le programme. “

Il poursuit : « La physique est impliquée dans le choix d’un objectif par un directeur de la photographie, les mathématiques font partie de la base d’une partition musicale dans un film, des compétences de pensée critique sont nécessaires pour concevoir un décor, les scénaristes ont besoin d’une base en alphabétisation et un le maquilleur doit connaître la chimie des différents matériaux qu’il peut utiliser – tout cela sera lié au programme d’études de l’école. Nous sommes ravis d’avoir le soutien de ces leaders extraordinaires de l’industrie pour créer des opportunités pour les enfants de la région de Los Angeles. »

