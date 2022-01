Don Cheadle rend hommage à la défunte co-vedette du « Golden Palace » Betty White après sa mort à 99 ans

Betty White est décédée le 31 décembre à l’âge de 99 ans et des hommages ont été rendus en ligne à l’actrice bien-aimée des Golden Girls. Une histoire réconfortante est venue de l’acteur Don Cheadle, qui a joué avec White dans le spin-off des Golden Girls, Golden Palace. La star de Marvel s’est rendue sur Twitter pour partager un détail des coulisses qui montrait quel genre de femme White était.

« Betty était la meilleure des meilleures. Lorsque nous tournions des scènes ensemble, il était difficile pour le directeur de la photographie d’obtenir l’éclairage juste entre mon chocolat et le blanc de Betty ! Elle était soit un fantôme, soit j’étais l’ombre », a expliqué Cheadle. « Je suis arrivée sur le plateau un jour et Betty avait un peu assombri son maquillage / ses cheveux pour tenter de s’adapter à cela. »

une tentative de s’en accommoder. personne ne lui a demandé de le faire. et ce n’est qu’un petit exemple de sa générosité débordante. mes chiens la remercient aussi. elle nous a donné notre vétérinaire reco que nous voyons encore à ce jour. elle était la plus dorée de toutes et elle nous manquera à jamais.💔 pic.twitter.com/9xjLNgJaX1 – Ne me pose pas de questions sur Google, Cheadle (@DonCheadle) 1er janvier 2022

« Personne ne lui a demandé de le faire. Et ce n’est qu’un petit exemple de sa générosité débordante », a poursuivi Cheadle. « Mes chiens la remercient aussi. Elle nous a donné notre vétérinaire reco que nous voyons encore à ce jour. Elle était la plus dorée de toutes et elle nous manquera à jamais. »

Le Golden Palace a eu lieu après les événements de la finale de The Golden Girls lorsque Dorothy de Bea Arthur s’est mariée et a quitté le groupe. Le Golden Palace a vu Rose (White), Blanche (Rue McClanahan) et Sophia (Estelle .) déménager dans un hôtel de South Beach dans lequel elles ont investi et qu’elles ont l’intention de gérer. La série mettait également en vedette Cheech Marin. Il n’a duré qu’une saison.

La nouvelle du décès de White a été rapportée pour la première fois par TMZ, et cela s’est produit quelques jours seulement avant son anniversaire, le 17 janvier. TMZ a également rapporté que White n’avait pas eu de maladie soudaine ni ne luttait contre une maladie particulière. Il a été rapporté que White est mort de causes naturelles.

« Même si Betty était sur le point d’avoir 100 ans, je pensais qu’elle vivrait pour toujours », a déclaré l’agent de White et ami proche, Jeff Witjas, à PEOPLE dans un communiqué vendredi. « Elle va terriblement me manquer, tout comme le monde animal qu’elle aimait tant. Je ne pense pas que Betty ait jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé, Allen Ludden. Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. »

Avant sa mort, White a dit à PEOPLE à quel point elle était excitée d’avoir 100 ans. « Je suis tellement chanceuse d’être en si bonne santé et de me sentir si bien à cet âge », a-t-elle déclaré. « C’est incroyable. »