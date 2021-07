Don Cheadle révèle ce qui s’est passé avec Ocean’s 14 et ce qu’il faudrait pour remettre le gang ensemble

Avant la sortie de son nouveau film et celui du réalisateur de la franchise Ocean’s Steven Soderbergh No Sudden Move, Don Cheadle a révélé que lui et Soderbergh parlaient d’Ocean’s il y a 14 ans, et l’idée a peut-être refait surface. Cheadle dit que le décès de Bernie Mac, qui est apparu dans les trois films d’Ocean’s, est ce qui a rapidement mis fin aux discussions sur un 4e film la première fois, mais Soderbergh pense qu’il a trouvé un moyen de faire d’Ocean’s 14 une réalité après toutes ces années plus tard.