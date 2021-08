Don Cheadle se souvient de sa formation avec Jackie Chan avant son camée emblématique de l’heure de pointe 2

Ces jours-ci, Don Cheadle est occupé à partager l’écran avec la légende du basket-ball Lebron James dans Space Jam 2. Mais il y a vingt ans, il était mieux connu pour son travail dans des films comme Boogie Nights et Out of Sight lorsqu’il s’est engagé pour affronter un autre. légende, dans une autre suite. La brève apparition de l’acteur dans Rush Hour 2 reste l’une de ses plus inconfortables. C’est principalement parce que son personnage Kenny, le propriétaire d’un restaurant de cuisine chinoise à Los Angeles, a non seulement partagé des plaisanteries spirituelles avec Chris Tucker, mais il a également engagé l’inspecteur Lee de Jackie Chan dans un combat au corps à corps et cela s’est terminé par un match nul. Peu de gens peuvent dire cela, surtout ceux qui ne sont pas des cascadeurs professionnels.