Don Everly, chanteur des Everly Brothers, décédé à 84 ans, la cause du décès n’a pas été dévoilée

La légende du rock ‘n roll Don Everly est décédée samedi, a déclaré sa famille aux journalistes du Los Angeles Times. Il avait 84 ans. Everly était le dernier membre survivant des Everly Brothers. Jusqu’à présent, la cause de sa mort n’a pas été révélée publiquement.

Everly est décédé à son domicile de Nashville, Tennessee, le samedi 21 août. Sa famille a publié une déclaration disant: “Don a vécu ce qu’il ressentait dans son cœur. Don a exprimé son appréciation pour la capacité de vivre ses rêves… avec son âme sœur et épouse, Adela, et en partageant la musique qui a fait de lui un Everly Brother.” Don et son jeune frère Phil ont formé un duo rock dans les années 1950 et sont restés des légendes du genre tout au long de leur vie.

Né en 1937, Don Everly a commencé à jouer de la musique dès son plus jeune âge. Lui et Phil ont joué à la radio avec leurs parents, Ike et Margaret Everly dans le rôle de « The Everly Family » dans les années 1940. Les frères ont ensuite utilisé cette notoriété pour lancer leur carrière rock’n’roll au cours de la décennie suivante.

Certains des succès les plus notables des Everly Brothers incluent “Bye Bye Love”, “Wake Up Little Susie”, “All I Have to Do Is Dream” et “Problèmes”. Ils faisaient partie du premier groupe d’artistes à être intronisé au Rock & Roll Hall of Fame lors de sa création en 1986, les mettant en compagnie de Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly et Jerry Lee Lewis.

Les Everly Brothers étaient surtout connus pour leurs harmonies vocales, qui les distinguaient dans le genre tapageur et rendaient le rock ‘n roll accessible à certains auditeurs plus traditionnels. Leur travail a eu une influence sur la musique country et a contribué à faire connaître le son en plein essor à un nouveau public. Plus tard, des stars comme les Beatles et Simon & Garfunkel ont cité les Everly Brothers comme des influences majeures sur eux.

Les Everly Brothers ont également connu un certain succès indépendamment les uns des autres dans les années 1970 et 1980. Don a dirigé le groupe Dead Cowboys en plus de sortir de la musique sous son propre nom. Phil a travaillé en étroite collaboration avec Warren Zevon, entre autres artistes, et a fait un travail révolutionnaire en studio. Les frères se sont réunis en 1983 et ont connu une certaine résurgence au début du 21e siècle.

Phil Everly est né en 1939 et est décédé le 3 janvier 2014 dans un hôpital californien. Il aurait succombé à une maladie pulmonaire peu avant son 75e anniversaire. Les fans pleurent les frères et réfléchissent à leur héritage sur les réseaux sociaux à la suite de la mort de Don.