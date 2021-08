Don Everly des Everly Brothers est décédé – à l’âge de 84 ans

Don Everly, dernier membre survivant des Everly Brothers, est décédé à l’âge de 84 ans.

Les Everly Brothers ont été l’un des pionniers du genre rock’n’roll, inspirant de futurs artistes comme les Beatles et Simon and Garfunkel. Don Everly est décédé samedi à son domicile de Nashville. Un porte-parole a confirmé le décès au Los Angeles Times, mais n’a révélé aucune cause.

«Don a vécu selon ce qu’il ressentait dans son cœur. Don a exprimé son appréciation pour la capacité de vivre ses rêves avec son âme sœur et épouse, Adela, et de partager la musique qui a fait de lui un Everly Brother », lit-on dans un communiqué de la famille.

Don et son jeune frère Phil ont été le premier groupe à être inauguré au Rock & Roll Hall of Fame en 1986. Ils ont été intronisés aux côtés d’Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly et Jerry Lee Lewis. De 1957 à 1962, les Everly Brothers ont dominé les charts avec 15 succès dans le top 10 en cinq ans. “Bye Bye Love” a lancé le duo à la gloire.

Isaac Donald Everly est né le 1er février 1937 dans un camp de mineurs de charbon à Brownie, Kentucky. Lorsque les mines de charbon se sont taries, la famille a déménagé à Chicago, où Phil est né.

Bientôt, la famille a déménagé à Shenandoah, Iowa, où Ike Everly avait une émission de radio au milieu des années 1940. Don a chanté le thème du spectacle, “Libre comme un petit oiseau comme je peux être”. Quand Phil était assez vieux, il a été amené, et les frères Everly sont nés.

En 1955, la famille a déménagé à Nashville où les garçons ont auditionné en tant que frère. Ils ont signé avec Cadence et ont reçu « Bye Bye Love », écrit par Felice et Boudleaux Bryant. Le hit a dominé les charts country, a atteint la 2e place des charts pop et la 5e place des charts rhythm and blues.

“Wake Up Little Susie” a rapidement suivi en 1957 pour se hisser en tête des charts. “All I Have to Do Is Dream” a suivi en tant que sommet des charts en 1958. Bientôt, les hits en tête des charts ont suivi.

« Devoted to You » – 1958 « Bird Dog » – 1958 « (Til)’ I Kissed You » – 1959 « Let It Be Me » – 1960 « Cathy’s Clown » – 1960 « When Will I Be Loved » -1960 « Crying in la pluie” – 1962″C’est démodé (c’est comme ça que l’amour devrait être” – 1962

En 1959, Don a épousé Sue Ingraham, la première de ses quatre femmes, et le duo a déménagé de Nashville à Los Angeles. La vie sur la route a durement frappé les Everly Brothers et, en 1972, le groupe a implosé lors d’un spectacle à Knott’s Berry Farm. “Je suis fatigué d’être un Everly Brother”, a déclaré Don à son jeune frère, Phil.