Don Everly, du duo pionnier The Everly Brothers, décède à 84 ans

Don Everly était décédé à l’âge de 84 ans. Les frères Everly musicien – qui a sorti 21 albums studio avec son défunt frère Phil – est décédé à son domicile de Nashville le samedi 21 août.

Un message sur les Everly Brothers Pages instagram a déclaré : « C’est avec une grande tristesse que nous avons le regret d’annoncer le décès d’Isaac Donald Everly aujourd’hui. Il laisse dans le deuil sa femme Adela, sa mère Margaret, ses enfants Venetia, Stacy, Erin & Edan, ses petits-enfants Arabella, Easan, Stirling, Eres, Lily & Esper RIP Don 2/1/37-8/21/21 #doneverly #everlybrothers (sic ).”

La star de Nashville, Charles Esten, a commenté la publication : « Repose en paix, Don Everly. Et que des vols d’anges vous conduisent, vous et votre voix, sur votre chemin.

Le musicien de session Brian Ray a ajouté : « Je suis tellement triste d’apprendre cette nouvelle. Ils ont été une si grande partie de mon éducation musicale. RIP Don Everly.

Un porte-parole de la famille a déclaré au journal The Los Angeles Times : « Don a vécu selon ce qu’il ressentait dans son cœur. Don a exprimé son appréciation pour la capacité de vivre ses rêves… avec son âme sœur et épouse, Adela, et de partager la musique qui a fait de lui un Everly Brother.

Don Everly est né à Brownie, dans le comté de Muhlenberg, dans le Kentucky, le 1er février 1937, tandis que son jeune frère Phil est né à Chicago, dans l’Illinois, le 19 janvier 1939. Ils ont passé la majeure partie de leur enfance à Shenandoah, dans l’Iowa, où ils ont fréquenté Longfellow Elementary School à Waterloo, Iowa, pendant un an, mais a ensuite déménagé à Shenandoah en 1944, où ils sont restés jusqu’au début du lycée.

Le père des garçons, Ike Everly, a fait une émission sur KMA et KFNF à Shenandoah au milieu des années 1940, d’abord avec sa femme, puis avec leurs fils. Les frères ont chanté à la radio sous le nom de « Little Donnie and Baby Boy Phil ». La famille a chanté comme la famille Everly.

En 1955, la famille a déménagé à Madison, Tennessee, tandis que les frères ont déménagé à Nashville, Tennessee. Don avait obtenu son diplôme d’études secondaires en 1955 et Phil a fréquenté la Peabody Demonstration School à Nashville, dont il a obtenu son diplôme en 1957. Tous deux pouvaient désormais se concentrer sur l’enregistrement.

Ils ont commencé à écrire et à enregistrer leur propre musique en 1956, et leur premier hit est sorti en 1957, avec « Bye Bye Love », écrit par Felice et Boudleaux Bryant. La chanson a atteint le numéro 1 au printemps 1957, et d’autres succès suivront jusqu’en 1958, dont beaucoup ont été écrits par les Bryants, notamment “Wake Up Little Susie”, “All I Have to Do Is Dream” et “Problems”. .

En 1960, ils signent avec le label major Warner Bros. Records et enregistrent « Cathy’s Clown », écrit par les frères eux-mêmes et la chanson qui devient leur single le plus vendu. Les frères se sont enrôlés dans la réserve du Corps des Marines des États-Unis en 1961, et leur production a chuté, bien que d’autres singles à succès se soient poursuivis jusqu’en 1962, avec “C’est à l’ancienne (c’est la façon dont l’amour devrait être)” étant leur dernier succès dans le top 10.

Don et Phil Everly ont pris leur retraite des Everly Brothers en 1973 et se sont lancés en solo. Pendant ce temps, Phil a chanté des chœurs dans le premier album de Warren Zevon. Il a également enregistré pour Every Which Way But Loose et Any Which Way You Can de Clint Eastwood. Don a enregistré « Blue Kentucky Girl » avec Emmylou Harris.

Les Everly Brothers se sont réunis en 1983 pour un spectacle au Royal Albert Hall de Londres. L’année suivante, ils sortent l’album EB84, produit par Dave Edmunds. Paul Mccartney a écrit le premier single « Sur les ailes d’un rossignol ».

Le groupe a eu une grande influence sur la musique de la génération qui l’a suivi. Bon nombre des meilleurs groupes des années 1960 ont été fortement influencés par le chant en harmonie étroite et le jeu de guitare acoustique des Everly Brothers, notamment les Beatles, les Beach Boys, les Bee Gees et Simon & Garfunkel.

Ce dernier acte a emmené les Everly Brothers en tournée dans les années 1980, mais au lieu que les frères ouvrent pour eux, ils sont apparus au milieu du set Simon & Garfunkel. Les Everly Brothers ont ensuite chanté des chœurs sur celui de Paul Simon album influent de Graceland de 1986.

En 2015, Rolling Stone a classé les Everly Brothers n°1 sur sa liste des 20 plus grands duos de tous les temps. Ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame dans le cadre de la classe inaugurale de 1986, et au Country Music Hall of Fame en 2001.

Don a été intronisé au Musicians Hall of Fame and Museum en 2019, remportant le premier Iconic Riff Award de l’organisation pour son introduction distinctive à la guitare rythmique sur l’énorme succès des Everlys en 1957, “Wake Up Little Susie”.

Phil Everly est décédé d’une maladie pulmonaire à l’âge de 74 ans en 2014. Don laisse dans le deuil sa mère, Margaret; sa femme Adela ; son fils, Edan, et ses filles Venetia, Stacy et Erin.