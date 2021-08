Don Everly, membre du duo musical Everly Brothers, décède à 84 ans

Le musicien Don Everly, la moitié du duo influent des années 1950 Everly Brothers, est décédé samedi à l’âge de 84 ans, a rapporté le Los Angeles Times.

Everly est décédé à son domicile de Nashville (Tennessee) sans que la cause du décès ne soit précisée pour l’instant.

“Don a vécu ce qu’il ressentait dans son cœur (…) et a célébré le partage de la musique qu’un Everly Brother lui a fait”, a déclaré un communiqué de la famille envoyé au journal de Los Angeles.

Les frères “Everly” ont formé l’un des duos les plus influents de l’histoire du rock and roll et ont atteint leur apogée en popularité à la fin des années 1950 et au début des années 1960.

Les précieuses harmonies des frères Phil, décédés en 2014, et Don, ont notamment influencé de grands noms de l’histoire de la musique tels que les Beatles, les Beach Boys et les Byrds.

Parmi ses chansons les plus célèbres figurent “Cathy’s Clown”, “Wake Up Little Susie”, “Bye Bye Love”, “When Will I Be Loved” et “All I Have to Do Is Dream”.

Les “Everly Brothers” ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 1986.