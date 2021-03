Don Heffington, co-fondateur de Lone Justice, batteur bien-aimé, décède à 70 ans

Le batteur estimé Don Heffington, connu comme co-fondateur de Lone Justice, pionnier du country rock des années 80 et pour une myriade de sessions en studio et sur la route, est décédé le 23 mars à l’âge de 70 ans. Il souffrait de leucémie.

Heffington, né à Los Angeles en 1950, était très apprécié dans la communauté musicale et a travaillé avec un grand nombre d’artistes de premier plan, dont Bob Dylan, Emmylou Harris, Jackson Browne, Lowell George, les Jayhawks et bien d’autres. Il était également membre du groupe bluegrass Watkins Family Hour (dirigé par Sara et Sean Watkins) et avait trois albums solo dans son catalogue, et d’autres en tant que producteur pour les Creekdippers, Chuck E. Weiss et d’autres.

Recevez les dernières nouvelles du rock directement dans votre boîte de réception!

Il a été membre de Lone Justice pendant la période 1982-85 qui a produit deux albums studio et un grand succès critique, pour Lone Justice de 1985 et Shelter de l’année suivante. Mené par Maria McKee, le groupe est devenu connu pour des chansons emblématiques telles que «Ways To Be Wicked» et «I Found Love».

Parmi de nombreux autres projets, le batteur et multi-instrumentiste a également été le coproducteur, avec Sheldon Gomberg, de l’album 2019 If You’re Going to the City, A Tribute to Mose Allison. Il présentait de nouvelles versions de l’œuvre influente d’Allison par des admirateurs tels que Elvis Costello, Bonnie Raitt, Chrissie Hynde, Richard Thompson et Iggy Pop.

En apprenant le décès de Heffington, l’ami et collaborateur Peter Case a confié à l’auteur-compositeur américain: «Je l’ai rencontré en 1986 sur la route quelque part. Nous avions beaucoup en commun et je l’aimais vraiment. C’est une énorme perte personnellement et musicalement et je ne pense pas pouvoir en dire plus. Tout un monde de connaissances et d’histoire l’accompagne. Il était dans la vue d’ensemble. Il me manque vraiment vraiment; ne peut pas en dire plus que ça vraiment Beaucoup de gens souffrent vraiment de cette nouvelle. »