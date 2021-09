Don Jr. appelle Ana Navarro obèse et All H * ll se déchaîne sur Twitter ⋆ 10z viral

in

Fat-Shaming, Weight-Shaming, il semble souvent que le mouvement MAGA existe pour simplement mettre les gens en colère. Comme ce site l’a signalé à de nombreuses reprises, les MAGA suivent aveuglément Trump car lui, plus que quiconque, peut « déclencher » les libéraux, ou « libs ». Tout ce qui est considéré comme progressiste, respectueux, voire « gentil », est simplement rejeté et ridiculisé. Don Jr. le fait presque aussi efficacement et a donné son meilleur coup la semaine dernière.

Et échoué.

Seul quelqu’un comme Junior refuserait de reconnaître COVID, la maladie qui déchire le système médical du pays, la même maladie qui a déferlé dans sa famille au point que son père a failli perdre la vie, et parlerait plutôt d'”obésité” comme le vrai problème. Il a réussi à le faire offensivement et très personnellement.

La semaine dernière, il a affronté The View, mais a mordu un peu plus qu’il ne pouvait mâcher. Le vice-président Harris et surtout Ana Navarro sont définitivement arrivés en tête. De l’Uproxx :

Tomi Lahren a déjà essayé (et a largement échoué) de dunk sur les membres de The View pour avoir été testés positifs pour le coronavirus avant une interview avec Kamala Harris, mais Donald Trump Jr. est certainement habitué à suivre les traces de l’échec et s’y est essayé à nouveau Cette fin de semaine.

Ce qui a suivi, bien sûr, est que le fils du président mis en accusation à deux reprises a reçu une réponse rapide de l’animatrice de The View, Ana Navarro, qui a offert un avant-goût de sa propre médecine concernant son propre père autrefois malade du COVID. Le talk-show de jour a dégénéré en chaos vendredi lorsque deux co-animateurs, Navarro et Sunny Hostin, ont appris en direct qu’ils étaient positifs avant une interview avec l’actuel vice-président.

Plus tard dans le week-end, Trump Jr. a tenté de faire honte aux membres de la distribution à la suite des tests positifs en faisant une blague de mauvais goût sur les comorbidités.

Tout d’abord, le vice-président Harris a décoché un superbe coup :

Compte tenu des nouvelles d’Ana Navarro, je pense qu’il est temps d’engager une conversation nationale sur les dangers de Covid-19 et de l’obésité. https://t.co/e3vdsBvOOc – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 24 septembre 2021

Puis ce fut au tour de Navarro de vraiment l’achever :

@DonaldJTrumpJr, merci pour votre préoccupation. Je n’ai pas de COVID.

Heureusement pour vous, si vous voulez avoir une conversation sur les effets de l’obésité sur les personnes atteintes de COVID, votre père est à un coup de téléphone… en supposant qu’il réponde à vos appels. Ou demandez simplement à votre sœur de l’appeler pour vous. https://t.co/1v6GISIt5B – Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) 25 septembre 2021

Et parce qu’elle est vaccinée, Anna – comme tant d’autres qui ont été suffisamment éclairées pour se faire vacciner, est sortie victorieuse :

Ouf!

Très reconnaissant d’avoir obtenu un troisième résultat de test PCR négatif cet après-midi.

Je suis rentré chez le père de Chacha. pic.twitter.com/Gg3jY1xQwL – Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) 25 septembre 2021

D’autres sur Twitter étaient à juste titre en colère :

Baby Derp Jr n’a pas abordé le fait que les Cyber ​​Ninjas ont découvert que * Biden * avait obtenu plus de votes en AZ qu’ils n’en comptaient dans les résultats des élections d’origine. Pourquoi ne publiez-vous pas à ce sujet, @DonaldJTrumpJr ? LOL #Perdant https://t.co/jEHGzqw20c – Kimberley Johnson (@AuthorKimberley) 24 septembre 2021

Quand ton père obèse est devenu covid, c’est probablement une bonne idée de s’asseoir et de STFU. https://t.co/soohA2Spme – SnarkyLiberal (@SnarkyL) 26 septembre 2021