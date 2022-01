Don Jr. et Kimberly Guilfoyle sont secrètement fiancés depuis plus d’un an

Il est probablement préférable de ne même pas demander où Kimberly Guilfoyle aurait pu s’inscrire. La plupart d’entre nous ne vivons pas à Las Vegas de toute façon. Connaissant ce couple comme nous le faisons : timide, terre-à-terre, profondément attentionné et tellement adorable, ils préféreraient probablement que les cadeaux soient offerts à une œuvre caritative (en espèces), une œuvre caritative Trump – montrez votre amour.

Ils se marient, vous tous ! Don Jr. et Kimberly se lancent enfin dans la plongée. De la page six :

Donald Trump Jr. et Kimberly Guilfoyle se dirigent vers l’autel, fiancés depuis près d’un an, une source proche des deux a confirmé à Page Six lundi.

Attendez. Pour la plupart d’entre nous, « être fiancé » signifie que vous avez déjà annoncé que vous vous mariez, au moins à un moment donné. Tout cela signifie-t-il qu’ils fixent une date ? Peu importe, Page Six comprend rarement ce qu’ils écrivent non plus.

Oh, attendez:

La source a ajouté, « Ils l’ont gardé privé au cours de la dernière année alors qu’ils se sont installés en Floride après avoir déménagé de New York» et que « tous les deux se concentrent sur leurs enfants – ils en ont six entre eux – et sur leur travail ».

À droite. C’est pourquoi ils ne l’ont pas annoncé. Ils n’avaient pas le temps. Ils étaient trop occupés avec les enfants… cinq enfants, Don Jr. a largué une femme magnifique et apparemment très saine d’esprit, la même qui a donné naissance à ses cinq enfants. Super gars, ce Don Jr. Et tout ça pour Kimberly.

Il n’est pas surprenant que la paire s’attache. Guilfoyle a expliqué qu’il se sentait déjà marié à Trump Jr. en février 2021, déclarant à l’époque: « Être sa femme serait quelque chose qui, bien sûr, serait quelque chose que je pense être fantastique. J’adore absolument la famille… Je me sens déjà mariée avec lui.

Faites-nous confiance, nous savons ce qu’elle veut dire. Nous avons eu exactement le même sentiment, surtout quand elle est montée sur le podium à la convention RNC et a fait ce… discours. Nous serons gentils, la mariée rougissante se marie. Mais elle s’est entraînée :

Pendant ce temps, Guilfoyle était mariée à Eric Villency, avec qui elle partage un fils, de 2006 à 2009. Elle a également épousé l’ancien maire de San Francisco et actuel gouverneur de Californie Gavin Newsom pendant quatre ans jusqu’à ce qu’elle se sépare en 2005.

Nous avions l’impression que si vous deviez trader, tradez. Mais que savons-nous ? Nous ne connaissons pas Kimberly, c’est une chose que nous avons pour nous.

Oh, et peu importe le truc Save the Date. Ils n’ont pas fixé de date. Les avocats négocient probablement encore. Pardonnez-nous d’avoir l’air cynique, mais cinq jeunes enfants…

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout