Don Jr. ne peut pas s’en empêcher et doit encore taquiner Hillary Clinton le jour de son anniversaire

La situation entre Donald Trump et Hillary Clinton est devenue assez controversée lors de l’élection présidentielle de 2016 et aucun amour n’a été perdu entre les deux candidats alors même que Trump est devenu le 45e président. Et cela n’a pas changé depuis des années, rapporte Nicki Swift. Lors d’une interview en 2020 avec The Atlantic, Clinton a évoqué à plusieurs reprises le fait qu’elle avait remporté le vote populaire et avait qualifié Trump de « Poutine’s Puppet ».

Et parce que Trump lui-même semble basculer entre les insultes grandiloquentes et juvéniles, il a retweeté un tweet qui a qualifié Clinton de « skank », selon The Independent.

Mais Trump n’est pas le seul membre de sa famille à tenter d’attaquer Clinton. Donald Trump Jr. essaie de remplacer le cher vieux papa en faisant des choses comme publier une photo de lui-même en janvier 2020 tenant son dernier pistolet qui montrait une image de Clinton derrière les barreaux sous le magazine du pistolet.

Et bien que papa ne puisse plus publier sur Twitter, Junior en est toujours capable et a décidé d’essayer de narguer Clinton le jour de son anniversaire. Il a trouvé un tweet qui prédisait qu’elle deviendrait présidente et nous savons tous, malheureusement, ce qui s’est réellement passé.

Tweet Evergreen https://t.co/3Mw1AyPHyk – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 26 octobre 2021

La réaction à la barbe de Trump Jr. a été divisée, avec les partisans de Trump et Clinton.

« C’est mon héros », a noté un partisan de Clinton. « Quand j’étais petite, j’ai fait exploser une photo d’elle sur mon mur », a-t-elle ajouté, « Elle est ce que toutes les petites filles [sic] rêve d’être.

C’est mon héros quand j’étais petite, j’ai fait exploser une photo d’elle sur mon mur, c’est ce que toutes les petites filles rêvent d’être – Carol X Lunz PhD, She / Him, anciens élèves du GED, commentaire (@marinasmigielsk) 26 octobre 2021

« D * mn, elle a obtenu plus de votes que papa », a ajouté un autre partisan.

Merde, elle a eu plus de votes que papa. — Un gars nommé Todd. (@TheToddofTodd) 26 octobre 2021

Et bien sûr, les partisans de Trump sont également intervenus.

« Elle est encore en vie? avec »

Elle est toujours en vie? avec – Jon Benny (@JonBenWI) 26 octobre 2021

Je suppose que c’était une référence à sa présence plus discrète sur les réseaux sociaux au cours des années depuis qu’elle est devenue une simple citoyenne. Et puis il y a cette personne, qui « a hâte que la vérité sur les réseaux sociaux sorte ! Enfin plus de réveil ou d’annulation des gens de la culture ! »

J’ai hâte que la vérité sur les réseaux sociaux sorte ! Enfin plus de réveil ou d’annulation des gens de la culture ! ?? – Adriana Robledo ASMR (@Adriana_ASMRxo) 26 octobre 2021

Mais c’est ce partisan de Clinton qui a offert le smackdown parfait à Trump Jr. en copiant et en collant sa légende « Evergreen Tweet » sur un tweet qu’il avait posté en 2016. Il disait : « Chers Clinton, vous savez ce qui est déplorable ? Être destitué !!! #PanierDeDéplorables. »

Tweet Evergreen 😂🤡😂🤡😂https://t.co/xPjexZoeg8 – Chidi®️ (@ChidiNwatu) 26 octobre 2021

Junior n’a apparemment pas appris que les médias sociaux ont une longue mémoire, et si vous agissez trop béat, vous serez inévitablement possédé. Surtout si vous êtes un Trump et que les gens en ont marre que vous embrassiez votre cher vieux papa.