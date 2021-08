Don Jr. qualifie le fiasco afghan de Biden de «plus grande prise d’otages de l’histoire» – RedState ⋆ .

La situation en Afghanistan est sombre.

Les talibans sont intervenus rapidement, grâce au retrait brutal du président Biden.

Qu’est-ce qu’une bonne caractérisation du résultat ?

Donald Trump Jr. a une description en tête, et il l’a présentée dans l’épisode de mercredi de Hannity.

L’animateur Sean a ouvert la conversation ainsi :

«J’ai vu le programme du président aujourd’hui, et c’était à propos de COVID – pas de questions, pas de discussions, pas de mises à jour, pas de plan. Rien du tout pour aider nos compatriotes américains et… les interprètes et tous les gens que nous avons promis, si jamais ce jour arrivait, nous les protégerions et les sortirions de là. … Rien de tout cela n’est arrivé.

Don Jr. a appelé à la couverture médiatique de Joe – définie par un examen minutieux de sa saveur préférée :

“[I]Je suis surpris qu’il n’ait pas fait la conférence de presse depuis un glacier… parce que c’est tout ce qu’il a été capable de faire.

“Monsieur. Président, qu’avez-vous commandé ? pic.twitter.com/13h2hXW58w – Charlie Spiering (@charliespiering) 27 mai 2021

“C’est un embarras absolu”, a-t-il déclaré.

« Si nous avons entre 10 et 40 000 Américains bloqués d’un aéroport que notre ambassade – maintenant, quand nous disons« ambassade », nous devons utiliser des citations aériennes. Parce que l’ambassade est tombée aux mains des talibans. Ainsi, un bureaucrate de DC dit qu’ils ne peuvent pas garantir leur sécurité, mais qu’ils devraient quand même y arriver. Ils ont été bloqués par les talibans. Ils sont piégés par un régime terroriste.

De la façon dont Don le voit, le commandant en chef a marqué l’histoire – de l’une des pires manières possibles :

“C’est sans doute la plus grande prise d’otages de l’histoire.”

C’est certainement un gâchis terrifiant.

Comme l’a souligné Jennifer Oliver O’Connell de RedState, les chrétiens de la région sont désormais « sous la menace du martyre ».

Le pageur Brandon Morse a observé qu’en raison de “l’échec” de Biden, “nos problèmes ne font que commencer”.

Et ce fut un échec.

Pourquoi?

Le fils aîné de POTUS 45 pense savoir :

“[Biden] pris le plan de mon père, et il voulait le changer. Parce qu’il voulait se l’approprier. Il voulait être celui qui obtiendrait le crédit. Donc, plutôt que de le faire à la fin du printemps avant la saison des combats et d’utiliser votre cerveau et vos connaissances et d’écouter les gars qui sont les kickers de porte – pas les généraux qui ont été trop occupés à s’inquiéter de la théorie de la race critique et à apprendre la rage blanche, qui personne n’en avait entendu parler avant la semaine dernière – il ne l’avait pas fait. Il voulait se l’approprier pour obtenir du crédit.

Joe n’a certainement pas calculé correctement :

Il y a 36 jours, le président Biden a déclaré au peuple américain que les talibans ne prendraient pas le contrôle de l’#Afghanistan après avoir ordonné le retrait des troupes américaines. pic.twitter.com/FiG5pWsyey – POLARIS (@polarisnatsec) 13 août 2021

Quant à l’éveil, Don aborde une évolution notable.

Notre armée – une institution destinée, comme on l’a dit, à « tuer des gens et casser des choses » – a récemment semblé intéressée autrement :

Rapport : La marine affirme que les marins peuvent utiliser le vestiaire qui convient à leur identité de genre

Dans la bataille pour l’inclusion, l’US Navy utilise l’arme de la décoration intérieure

Les généraux militaires appellent à une diversité accrue et encouragent plus de femmes au combat

La Force aérienne forme des groupes de discussion sur les « LGBTQ » et « l’égalité des nations autochtones », et des changements de haut en bas sont envisagés

Un professeur de l’Air Force Academy défend l’enseignement de la théorie critique de la race et du « racisme structurel » aux cadets

L’armée américaine annonce l’autorisation du rouge à lèvres, du vernis à ongles et d’un meilleur allaitement

Et vous vous souvenez peut-être de juin :

“Je veux comprendre la rage blanche et je suis blanc, et je veux le comprendre.”: Le président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley a partagé son point de vue sur la théorie critique de la race dans l’armée lors d’une audition mercredi avec les législateurs de la Chambre. pic.twitter.com/0ApbjYjcMl – CBS News (@CBSNews) 24 juin 2021

Don ciré sur un monde d’affaiblissement:

“[J]oe Biden s’est débarrassé de toutes les éventualités. … [The Taliban] comprendre la force. Ils comprennent la résolution. Et ils regardent Joe Biden, et ils savent qu’il n’a rien de tout cela. L’homme ne peut pas monter un escalier. L’homme ne peut pas passer à travers une phrase. L’homme ne peut pas répondre aux questions d’un service de presse. c’est effectivement son département marketing… … Joe Biden ne peut pas être dérangé. Il pouvait à peine prendre la peine de prendre quelques minutes de vacances pendant que le monde brûlait.

Et maintenant, selon l’estimation de Trump Jr. – comme l’avait prédit Brandon Morse – c’est le début d’autres problèmes :

“[O]vos ennemis… vous regardent. … La Chine ronge son frein. Parce que quel que soit leur calendrier pour prendre le contrôle de Taiwan, cela s’est juste accéléré rapidement. Ils savent – et nos alliés le savent – qu’on ne peut plus compter sur l’Amérique pour les soutenir parce que vous avez des dirigeants faibles et ineptes comme Joe Biden – des costumes vides, des cerveaux à peu près vides, prenant les décisions et/ou écoutant les généraux qui se sont simplement concentrés sur le fait d’être réveillé plutôt que de faire leur… travail.

L’homme n’aime pas mâcher les mots.

“[I]C’est une honte, et cela ne devrait pas arriver dans ce pays.

Il l’a dit de trois manières différentes :

“La réalité est la suivante : pour autant que je sache, Joe Biden a créé la plus grande prise d’otages, peut-être dans l’histoire du monde.”

C’est sans doute une catastrophe.

Que tout le monde là-bas ce soir s’en sorte en toute sécurité.

C’est loin d’être garanti, mais nous pouvons prier.

-ALEX

