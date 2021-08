Don Jr. se moque de Joe Biden pour son deuil et c’est la chose la plus repoussante qu’il ait jamais faite 10z viral

Il est difficile d’imaginer ce qu’a été la vie de Joe Biden. Certains d’entre nous ont près de 50 ans et n’ont perdu aucun membre de leur famille proche ou ami. Nous avons des chiens en deuil et ça fait très mal, mais nous savons que c’est une fraction de cela pour une personne, même pas dans la même ligue. Joe Biden, nouvellement marié, un jeune de 29-30 ans, tout juste élu au Sénat des États-Unis, a perdu sa femme et sa fille le même jour. Essayez d’imaginer.

Cela briserait beaucoup d’entre nous.

Joe a décroché et le cœur lourd est passé à autre chose, et s’est finalement remarié, peut-être qu’elle l’a porté, elle est si bonne. Il a perdu des parents en cours de route, attendu à mesure que l’on vieillit. Mais ensuite la perte d’un autre fils, le fils qui avait servi et était destiné à remplacer Joe, Beau Biden. Alors asseyez-vous et imaginez. À différentes occasions, Biden a enterré une femme et deux enfants. Comment tient-il même debout ? Il le fait en aimant et en réconfortant encore plus les autres. Il y a une raison pour laquelle la vieille Lindsey a pleuré en parlant de Joe.

Et c’est peut-être ce qui a rendu Joe Biden si exaspéré hier, ne voulant tout simplement pas jouer au jeu avec Peter Doocy de Fox. Il espérait probablement que pendant un seul jour – un seul – Doocy pourrait mettre son punk-cul, punk up, questions derrière lui et juste demander des informations et non une sorte de « Gotcha, Joe. Maintenant, Hannity, Tucker et Ingraham ont quelque chose. Je suis un si bon journaliste et pas ici parce que je m’appelle Doocy, j’ai pu t’avoir !

Joe baissa la tête avec exaspération parce qu’il posa à Doocy une question pour savoir s’il se souvenait de qui avait passé l’accord avec les talibans. On pouvait sentir la colère dans la réponse de Biden. Il sait ce que ces familles vivront au cours des prochaines années. Et voici donc Junior, se moquant de Biden parce que Junior est incapable de ressentir de l’amour ou du regret. Il ne sait pas ce qu’implique l’une ou l’autre émotion. Il a quitté la mère de ses cinq enfants pour la femme qui parle de sexe ouvertement et publiquement. Junior ne connaît pas l’amour, le respect, le chagrin, l’empathie ou l’exaspération nés de tout ce qui précède :

Voilà à quoi ressemble la faiblesse. pic.twitter.com/a7vqlqYUhU – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 26 août 2021

Et nous n’avons trouvé personne qui l’ait apprécié. Nous savons comment Trump aurait réagi. Il n’aurait rien « ressenti » pour les familles, seulement l’impact que cela a eu sur lui, c’est tellement « injuste » pour lui. Il ne « ressentirait » rien pour sa propre famille, sauf peut-être une, la seule femme qu’il ait jamais aimée, du moins depuis qu’elle a atteint l’adolescence.

Comme nous l’avons dit, nous en avons trouvé très peu qui toléraient aussi bien :

Tort. Voilà à quoi ressemble un président dont le fils bien-aimé a servi notre pays dans l’armée. https://t.co/wt43B5vhFx – Joyce Alene (@JoyceWhiteVance) 26 août 2021

On comprend, tu as été élevé par un sociopathe qui n’a jamais dit qu’il t’aimait, tu peux arrêter de donner des exemples – Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) 26 août 2021

Votre méprisable père a truqué des éperons en os pour éviter le service militaire… Si ce n’est pas être un faible lâche alors je ne sais pas ce que c’est ! – Écoutez-moi rugir (@Stop_Trump20) 27 août 2021

Don Jr est ce qui arrive quand vous ne serrez pas votre enfant dans vos bras de temps en temps. Quand vous leur dites de sucer quand ils se blessent. Quand vous leur apprenez que le seul but dans la vie est monétaire. Lorsque vous leur apprenez à gagner, c’est tout. Lorsque vous annulez fondamentalement leur vie d’empathie. https://t.co/rjeJf1PlYj – 💀DeathMetalViking💀 (@DeathMetalV) 27 août 2021

.@DonaldJTrumpJr, la perspective est tout. Pour la plupart des gens normaux élevés avec l’humanité, voici à quoi ressemblent la compassion, l’empathie et la décence. Pour vous et votre père, qui avez négocié cet accord et qui détestez notre démocratie et aimez ce qui se passe, voilà à quoi ressemble l’opportunisme. https://t.co/xIquCTycGW – Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) 27 août 2021

Voilà à quoi ressemble un père qui aime son fils. Je sais que tu n’as jamais vu ça. https://t.co/9JfFdBEvFT – John Pavlovitz (@johnpavlovitz) 27 août 2021

Ces humains poubelles absolus voient toute manifestation de compassion comme une faiblesse. Ne compatissez jamais, ne ressentez jamais de pitié, ne montrez jamais d’humanité. Soyez toujours le plus gros connard. C’est la seule façon pour ces personnes, sans qualités ou réalisations rédemptrices, de se sentir bien dans leur peau. https://t.co/NHcxsXPbgI – Slava Malamud (@SlavaMalamud) 26 août 2021

Vous punk d’un punk. WTF, les petits hommes comme vous connaissent-ils la force? Ce vieil homme pourrait te défoncer le cul n’importe quand. Il a le courage de prendre des décisions difficiles et la compassion de souffrir pour elles. Le monde vous verra, vous et votre papa punk, pleurer 1 jour. https://t.co/jqNGhlhjQx – Jojo (@FuzzyJ17) 27 août 2021

Nan. Weakness est un garçon de fonds d’affectation spéciale aux mains douces et aux épaules étroites qui est désespérément obligé de mutiler des animaux exotiques parce qu’il pense que son père sociopathe l’aimera même s’il sait que c’est impossible. https://t.co/9UjuwzYfCG – Bob Cesca (@bobcesca_go) 27 août 2021

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak