Eh bien, au moment où l’on lit la première ligne du tweet de Junior, c’est un peu difficile de dire de quoi il parle ; « S’il y a des humains… », puis vous découvrez qu’il utilise simplement la grammaire Trump et vous devrez maintenant revenir en arrière et relire l’intégralité du tweet.

C’est tout à fait logique… du point de vue de MAGA.

La médecine moderne a donné au public américain un moyen presque infaillible (quatre lettres pour commencer le mot) de profiter des vacances sans risque réel de la variante Delta ou de la variante mystérieuse qu’ils ne comprennent pas encore tout à fait, la variante Omicron qui pourrait être pire que Delta (ils ne le savent pas encore).

Don Jr. pense que vous êtes un lemming si vous suivez ce conseil infaillible et – apparemment – ​​veut que ses partisans suivent l’approche de son père face à la maladie, celle qui a conduit à son hospitalisation en tant qu’homme beaucoup plus malade que jamais à l’époque.

Il veut que les MAGA fassent comme s’il n’y avait pas de virus, tout va bien, vaquez à vos affaires et joyeux Noël !

Y a-t-il encore des humains ou se sont-ils transformés en robots qu’ils veulent que nous devenions tous ? Si vous suivez aveuglément comme des lemmings, vous pouvez également passer des vacances assez épanouissantes et relativement satisfaisantes.

Ou, vous pouvez tomber malade et espérer que vous vous sentez comme une merde recroquevillée dans votre lit pendant deux semaines, en espérant que votre saturation en oxygène ou vos difficultés respiratoires ne vous conduisent pas à l’hôpital pour être mis sous ventilateur. C’est vraiment ton choix, lemming.

Si les lemmings sont assez intelligents pour se détourner de la falaise et courir dans la prairie et sauter juste à côté, comptez-nous parce que c’est le vrai choix ici !

