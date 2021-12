Don Jr. vient de publier l’un de ses mèmes les plus malades et les plus diaboliques à propos de Joe Biden à ce jour et c’est juste … UGH

« Je souhaite à votre famille un hiver de maladie grave et de mort. »

C’est le message de Joe Biden photographié avec un sapin de Noël derrière lui, du moins c’est dans un nouveau post Instagram de Don Jr. qui a écrit: « C’est presque comme si c’était réel! »

Hein.

Hé Junior ? Vous voulez savoir quoi d’autre était presque comme si c’était réel ? Cette dernière période automne-hiver où votre père s’est pratiquement effondré et est décédé de COVID à Bethesda en octobre 2020, vous vous en souvenez ?

En fait, votre père est celui qu’on appelle « Patient zéro » pour de nombreuses personnes qui tombent malades, y compris Chris Christie, qui était aux soins intensifs pendant une semaine, tout cela parce que père n’admettrait pas qu’il avait été testé positif et avait hébergé des centaines de personnes à Amy. Cérémonie de nomination de Coney-Barrett.

Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, le nouveau mème est que la maladie et la mort sont maintenant sur nous à cause de Joe Biden? Honnêtement, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe ici.

Nous avons vu des personnalités des médias de MAGA se plaindre que Biden avait dit qu’il éliminerait le COVID et pourtant c’est aussi grave que jamais… Biden a en fait éradiqué le COVID, au moins en tant que maladie mortelle, et au moins pour les gens intelligents assez pour se faire vacciner, les personnes âgées et les démocrates.

Donc, s’ils blâment réellement Biden pour le mauvais état d’Omicron en ce moment, ils ont vraiment besoin de se vérifier et de se demander quand il va disparaître comme par magie, comme Trump l’a promis ?

Si, cependant, ils disent que tout ce dont Biden et l’administration parlent est de COVID et de se protéger d’Omicron, eh bien, c’est parce qu’ils préféreraient que la plupart des Américains n’aient pas à vivre ce que VOUS avez vécu Junior, quand vous avez passé une nuit sans savoir si ton père vivrait pour voir le matin. Et nous savons que c’était bien plus grave que ne l’ont rapporté les médias.

Connard:

Toujours pas sûr de ce que cela signifie, mais nous savons ce que nous savons.

****

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout