Don Lemon Accuser dit que l’ancre de CNN a tenté de régler trois fois

Dustin Hice, un barman de New York qui a accusé Don Lemon de CNN d’agression sexuelle lors d’un incident en 2018, a déclaré que le présentateur du réseau avait tenté de régler l’affaire à trois reprises.

« L’argent n’est pas ce que je recherche ici », a déclaré Hice sur « The Megyn Kelly Show » dans une interview publiée lundi. « Je veux juste ne pas vivre le reste de ma vie dans le regret, avoir la conscience tranquille et sortir de cette situation. »

Hice a déclaré que Lemon avait fait « trois tentatives distinctes » avec près « d’un demi-million de dollars » pour le faire taire sur les allégations selon lesquelles le présentateur aux heures de grande écoute aurait tâtonné ses propres organes génitaux et s’était mis à lui fourrer les doigts dans le visage d’Hice dans un bar de Long Island. Hice a déposé une plainte il y a deux ans et un procès devrait commencer au début de l’année prochaine.

« [Lemon] a mis sa main sur le devant de son propre short et a vigoureusement frotté ses organes génitaux, a retiré sa main et a enfoncé son index et son majeur dans la moustache du demandeur et sous le nez du demandeur », lit-on dans le procès de 2019, selon Fox News. « Lemon a intensément poussé ses doigts contre le visage du demandeur sous le nez du demandeur, forçant la tête du demandeur à reculer alors que le défendeur demandait à plusieurs reprises au demandeur » aimez-vous p *** y ou d ** k? tout en disant cela, M. Lemon a continué à enfoncer ses doigts dans le visage du demandeur avec agressivité et hostilité.

Dans l’interview de lundi avec l’ancienne animatrice de Fox News Megyn Kelly, Hice a déclaré que l’expérience, qui s’est produite au cours de ses premières semaines à l’établissement de Long Island, a provoqué un été de railleries incessantes qui l’ont finalement conduit à partir. Les clients entraient pour commander des bonbons au citron avec deux doigts levés, faisant référence à une blague que Hice avait faite à Lemon avant que l’animateur de CNN ne l’approche plus tard dans la soirée.

« J’en avais marre d’être le ‘Lemon Drop guy' », a déclaré Hice.

« À ce stade, je veux juste retrouver ma vie », a ajouté Hice. « Je ne vois aucune sorte de règlement se produire sans un aveu de culpabilité ou des excuses, mais je doute sérieusement avec son ego et sa fierté que cela se produise. »

Lemon a qualifié les allégations portées par Hice devant le tribunal de « frivoles » et a nié tout acte répréhensible.

CNN n’a pas immédiatement répondu aux demandes de renseignements de The Federalist.

La rédactrice en chef de Federalist Culture, Emily Jashinsky, a qualifié la décision de CNN de soutenir son présentateur de « grossièrement inappropriée » plus tard dans le programme de Kelly.

« Cela montre que si vous êtes Don Lemon, vous n’avez pas seulement Don Lemon et les puissants avocats super chers que Don Lemon peut engager », a déclaré Jashinsky à Kelly. « Vous avez tous vos amis dans les médias à qui vous pouvez appeler et dire : « Écoutez, ce n’est pas vrai ». Vous pouvez essayer de les précipiter hors de le publier. Et vous avez votre propre grande entreprise qui va se battre pour vous parce que vous leur coûteriez de l’argent si vous alliez quelque part ou si quelque chose arrivait à votre marque parce que c’est leur marque.

Les allégations de Lemon, a ajouté Kelly, soulignent une tendance au sein du réseau après que la productrice de télévision Shelley Ross a récemment accusé Chris Cuomo de CNN de harcèlement sexuel alors que les deux travaillaient chez ABC News en 2018.

CNN a également ramené Jeffrey Toobin cet été après que le meilleur analyste juridique du réseau a été surpris en train de se masturber lors d’un appel Zoom en octobre.