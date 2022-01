Don Lemon applaudit les « haineux » pendant la divagation du NYE ivre [WATCH]

Don Lemon ivre sur NYE

*Don Citron a applaudi ses ennemis lors d’une diatribe ivre tout en organisant le flux de célébration du Nouvel An en direct de CNN avec un autre présentateur Alisyn Camerota et comédien Dulce Sloan le 31 décembre.

Les bouffonneries de Lemon sont devenues du matériel mème sur les réseaux sociaux. Au cours de l’émission, il s’est plaint de ses « ennemis » et des raisons pour lesquelles ils le ciblent.

« Je m’en fous de ce que vous pensez de moi, qu’en pensez-vous. Je suis qui je suis », a déclaré Lemon. «Je suis un homme noir adulte et prospère que beaucoup de gens détestent parce qu’ils ne sont pas habitués à ce que les gens me voient – ​​et des gens comme moi – dans la position où je suis. Pouvoir partager ce que je… mon point de vue à la télévision, ça fait flipper les gens. Et tu sais quoi? Tu peux embrasser mon derrière. Je m’en fiche. »

Ohh Don Lemon s’échappe de cette oie ! #CNNYE #NYE2021 pic.twitter.com/OL4lkU0zjo – Giselle Phelps (@GisellePhelps) 1er janvier 2022

Lemon a poursuivi: «Je m’en fiche. Je m’en fiche vraiment. J’ai une vie et c’est ce que je suis et je me sens très, euh… » avant que Sloan ne termine sa phrase en disant : « béni ». « Pour pouvoir faire ça. Alors toute la haine que je reçois ? C’est une motivation pour moi. Apportez-le, je m’en fiche.

Regardez le moment sauvage via la vidéo Twitter ci-dessus. Un utilisateur de Twitter a répondu: « Quel gâchis embarrassant ivre. »

Un autre a ajouté: « On dirait que le réveillon du Nouvel An est un groupe de personnes qui essaient de rester pertinentes, de Miley Cyrus à Don. »

Un troisième utilisateur de Twitter a commenté : « Vous ne savez pas pourquoi CNN ressentirait le besoin de montrer à ses employés en état d’ébriété ? Ça m’a semblé assez ringard.

« Chris Cuomo ne parlerait JAMAIS comme ça ! Don n’est pas un professionnel ! Vous pourriez vous en soucier si VOUS êtes licencié !! », a tweeté un autre.

Vous tous, elle a dit No More Broke Dick 😭😭😭 Le visage de Don Lemon si lmao pic.twitter.com/wF7lpv31AN – LoLa (@lolalissaa) 1er janvier 2022

Alexandra Jeanne a écrit pour la racine, « Lemon a été dépassé un peu trop – conduisant à une diatribe complète, sortant d’un gâteau au citron et un bon peu de twerk à l’antenne.

« Don Lemon, qui a rejoint le réseau en 2003 en tant que présentateur, a toujours été franc, mais ce n’est que pendant les vacances que nous pouvons le voir se détacher de l’oie (ou était-ce de la tequila?) Comme ça. »

Un utilisateur de Twitter a fait référence aux allégations d’agression sexuelle contre Lemon faites par le barman de Hampton Dustin Hice, en disant : « a-t-il agressé des barmans ? »

Une autre personne a commenté : « Don Lemon est à la mode. A-t-il attrapé le pénis d’un homme ?