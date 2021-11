Don Lemon de CNN omet une partie clé de la citation de Trump sur Covid

CNN Don Citron a pesté lundi contre les mensonges et la désinformation sur le coronavirus en omettant un élément clé du président de l’époque Donald Trumpréponse d’avril 2020 sur la question de savoir si s’injecter de l’eau de Javel peut aider à combattre le virus.

« Juste pour être absolument clair, n’est-ce pas, juste pour être absolument clair, cette nouvelle variante n’est pas un complot diabolique des démocrates. Passons en revue, d’accord ? Les républicains n’avaient rien à dire lorsqu’ils ont poussé des mensonges et une désinformation mortelle sur Covid », a déclaré Lemon dans son émission, Don Lemon Tonight.

Lemon a ensuite diffusé un clip de Trump parlant d’une étude présentée qui montrait que la lumière du soleil et des agents nettoyants tels que l’eau de Javel peuvent tuer le coronavirus lorsqu’il se trouve sur des surfaces.

« En supposant que vous apportiez la lumière à l’intérieur du corps, ce que vous pouvez faire soit à travers la peau, soit d’une autre manière », a déclaré Trump à William Bryan, le sous-secrétaire pour la science et la technologie au ministère de la Sécurité intérieure. « Et je pense que tu as dit que tu allais tester ça aussi. Cela semble intéressant, non? Et puis je vois le désinfectant, où il l’assomme en une minute. Et y a-t-il un moyen de faire quelque chose comme ça, par injection à l’intérieur ou presque par un nettoyage, parce que vous voyez que cela pénètre dans les poumons.

Cependant, le clip a été raccourci de manière sélective pour exclure la citation complète, qui montrait que Trump, contrairement à l’idée fausse populaire, n’avait pas dit aux gens de s’injecter de l’eau de Javel en réponse à Covid.

Voici la citation complète de Trump, les mots en gras étant les parties que Lemon a omises :

Une question à laquelle certains d’entre vous pensent probablement si vous êtes totalement dans ce monde, que je trouve très intéressant. Donc, soi-disant, nous avons frappé le corps avec une lumière énorme, que ce soit des ultraviolets ou juste une lumière très puissante, et je pense que vous avez dit que cela n’a pas été vérifié, mais vous allez le tester. Et puis j’ai dit en supposant que vous ameniez la lumière à l’intérieur du corps, ce que vous pouvez faire soit à travers la peau, soit d’une autre manière. [To Bryan] Et je pense que vous avez dit que vous allez tester ça aussi. Cela semble intéressant, non? Et puis je vois le désinfectant, où il l’assomme en une minute. Et y a-t-il un moyen de faire quelque chose comme ça, par injection à l’intérieur ou presque un nettoyage, parce que vous voyez qu’il pénètre dans les poumons et qu’il fait un nombre énorme sur les poumons, il serait donc intéressant de vérifier cela, de sorte que vous devrez utiliser des médecins, mais cela me semble intéressant. Donc, nous verrons, mais tout le concept de la lumière, la façon dont elle la tue en une minute. C’est assez puissant.

