Don Lemon de CNN sur Trump, les affres de la mort de la suprématie blanche et James Baldwin

Don Lemon, animateur de CNN Ce soir avec Don Lemon, est devenue une voix familière des nouvelles du jour. Dans son nouveau livre, Le feu est maintenant: Ce que je dis à mes amis sur le racisme, Tisse au citron moments méconnus de l’histoire américaine comme la Louisiane 1811 Soulèvement des esclaves de la côte allemande et sa suppression brutale avec sa propre histoire de vie, le plus jeune et fils unique né à Baton Rouge d’une famille très unie qui l’a poussé à lutter contre les contraintes de la vie noire. Le livre se termine par des prédictions sur l’avenir américain, une liste de lecture suggérée et ce qu’il faut regarder les devoirs.

TIME s’est entretenu avec lui en février et cette interview a été modifiée pour plus de clarté.

Pourquoi ce livre – un commentaire social sur le racisme – maintenant?

Je ne voulais tout simplement pas écrire un livre sur Trump, [that] d’une certaine manière capitalisé sur ce qu’il faisait. Chaque jour, dans les nouvelles, je couvrais ce qu’il faisait et c’était assez pour que je puisse m’en débarrasser.

Mais, il n’y avait pas assez de sortie pour les indignités que nous avons vu George Floyd souffrir à la caméra, et ce que nous découvrions sur les détails de Breonna Taylor et à propos de ce qui s’est passé à Charlottesville [in 2017].

Votre livre, en commençant par le titre, fait référence à James Baldwin, l’un des commentateurs sociaux les plus féroces à avoir jamais écrit. C’est même structuré comme celui de Baldwin Le feu la prochaine fois. C’est un choix audacieux.

James Baldwin est mon héros. Je me rapporte à lui. C’est un homme noir qui se trouvait être gay vivant en Amérique. Et c’est un homme noir qui se trouve être gay qui est aussi l’un des écrivains, sinon le meilleur, de tous les temps.

Et donc ce livre était vraiment une ode à Baldwin. Je n’essaye pas d’être Baldwin. Personne ne peut être Baldwin, mais c’est aussi le premier auteur qui m’a ouvert les yeux. Et Le feu la prochaine fois a vraiment influencé qui je suis en tant que journaliste.

Le degré auquel il était honnête avec son public. Il était honnête sur sa sexualité. Il était honnête qu’il aimait tellement ce pays qu’il a dû déménager [to France]. Il était honnête de dire aux Blancs ce qu’ils devaient faire pour surmonter la tache de l’esclavage et du racisme. Il était honnête avec les Noirs à peu près autant que vous pourriez le détester, vous allez devoir aimer ces gens, et vous allez devoir éduquer ces gens sur qui ils sont, et aussi sur qui vous êtes.

Vous avez écrit que c’est le moment d’avoir un point de vue, pas seulement une opinion en tant que journaliste. Pourquoi?

Je pense qu’il faut arrêter de prétendre que les journalistes sont des espaces blancs entre les lettres noires qui se trouvent sur la page. Les journalistes ne sont pas des objets inanimés, ce sont des êtres humains.

J’ai toujours dit que chacun a une lentille à travers laquelle il voit le monde. Je suis donc un homme noir qui est venu du sud, qui est gay. Et prétendre que ces qualités n’existent pas, je pense, c’est rendre un mauvais service non seulement à vous-même, mais aussi aux personnes que vous essayez de servir en tant que journaliste. Et donc je pense qu’il est important de dire aux gens de quel objectif vous regardez le monde, puis de leur faire comprendre.

Je pense qu’il y a une différence entre une opinion et un point de vue. Je donne mon avis quand je dis: Eh bien, je n’aime pas ce canapé. Avec mon point de vue, je regarde cela d’une certaine manière que vous n’êtes pas, mais cela ne change pas la couleur du canapé.

J’imagine que l’un des vrais défis est que le monde a une trace de la façon dont votre point de vue a changé. Comment décririez-vous votre évolution autour des questions liées à la race?

Je ne pense pas que cela ait beaucoup changé. Je pense que peut-être son interprétation de la part du public a changé.

Si vous continuez avec la vie alors, on s’attendrait à grandir en tant qu’être humain et en tant que professionnel. Je dirais la façon dont je m’exprime et la façon dont je communique, ce que je choisis d’élever et ce que je choisis de ne pas, je pense peut-être, que cela a évolué. Mais je ne pense pas à la façon dont je vois le monde, ou à mes croyances fondamentales sur la justice raciale et les Afro-Américains dans ce pays et notre sort, je ne pense pas que cela ait vraiment évolué.

Un exemple qui m’a frappé comme un changement: il y a un passage dans le livre où vous décrivez la façon dont les membres des familles noires changent de forme, une sorte d’ode à la structure familiale non traditionnelle. Mais c’est très différent de 2013 quand tu as dit l’une des cinq choses que les Noirs devaient faire c’était arrêter d’avoir des enfants hors mariage.

Je pense que je n’ai pas dit ça. Si je me souviens bien, j’ai dit que vous devriez y réfléchir avant. Vous devriez pouvoir subvenir aux besoins d’un enfant avant d’en avoir un, c’est ce que j’ai dit.

Je n’ai pas dit que les gens devraient arrêter de le faire parce que j’étais une personne née hors mariage et j’aurais préféré de loin avoir une famille traditionnelle. UNE Laisse le au castor père et fils, dans la maison. Oui, même ma mère, qui était une mère célibataire, souhaite que nous ayons une structure familiale plus traditionnelle, ce que nous avons fait après le mariage de ma mère. Je pense que la façon dont je dis cela n’a peut-être pas été, peut-être pas été comprise. Et peut-être aurais-je pu le dire différemment.

Et, peut-être que je vois certaines choses différemment. Mais, j’ai toujours été un défenseur de mon peuple. Je suis le seul homme noir aux heures de grande écoute sur le câble. Et les choses que je dis attireront peut-être plus d’attention que quiconque, simplement à cause de qui je suis et de ma plate-forme. Mais cela va avec le territoire, et je m’en réjouis.

Dans un autre passage que vous avez écrit sur la perte, comment cela nous change d’une manière qui n’est pas toujours immédiatement claire. Vous avez écrit que la perte soudaine de votre sœur vous a rendu moins optimiste. De quelle manière?

Je ne sais pas si c’est moins optimiste, c’est peut-être comme ça que je le traite. Je pense que ce que vous voyez en moi est un sentiment d’urgence que j’ai réalisé plus qu’avant la mort de ma sœur, c’est qu’il y a une urgence de maintenant. Et c’est ce que je vis, cette vie peut se terminer en une seconde. La vie de George Floyd peut se terminer en une seconde. La vie d’Ahmaud Arbery peut se terminer en une seconde. Breonna La vie de Taylor peut être terminée dans une seconde, Heather Heyer aussi.

Aucun moment n’est promis. Et à moins que nous ne nous attaquions à ce problème maintenant, cela continuera.

Et cela ne va pas seulement continuer avec les gens qui sont hardiment racistes, qui sont hardiment fanatiques, qui sont audacieusement antisémites, qui sont hardiment misogynes. Ce seront les gens qui pensent qu’ils ne le sont pas la plupart du temps, parce qu’ils ne peuvent pas le voir. Même les personnes que vous aimez qui peuvent penser qu’elles sont réveillées et progressistes et libérales, parfois ces personnes peuvent être les plus difficiles à obtenir pour voir leurs préjugés.

Une chose dans le livre est tellement encourageante que j’ai été déconcerté. Vous avez écrit que nous assistons à l’agonie de la suprématie blanche. Pourquoi?

Parce que le monde est un endroit plus petit et le monde est un endroit plus informé. Non seulement nous pouvons voir la dégradation des personnes, de toute personne ou peuple marginalisé, mais nous pouvons également la voir entre nos mains sur un appareil.

Et je pense que lorsque vous voyez un groupe d’insurgés entrer dans le Capitole des États-Unis, essayez d’annuler une élection dont on leur a dit qu’elle leur avait été volée par des Noirs dans les grandes zones urbaines de ce pays. Je pense que c’est le signe ultime de la peur. Et les gens qui agissent ainsi, qui étaient à Charlottesville, qui sont au Capitole, et qui protestent contre les manifestants dans les rues, ces gens agissent par peur. Parce qu’ils savent que c’est à peu près la fin pour eux. Cela ne veut pas dire que ça va arriver sur un an. Cela pourrait prendre 20, 30, 40 ans.

Est-ce inévitable?

Imaginez si vous êtes habitué à être la voix prééminente, et tout d’un coup, vous n’êtes pas cela. Vous craignez de ne pas avoir le meilleur accès à tout, d’être entendu en premier, de gagner le plus d’argent, d’avoir le pouvoir. Cela va changer uniquement à partir de la démographie.

Et une fois que ces données démographiques changent, cela signifie que nos systèmes de vote changent. Cela signifie que nos élus vont changer. Cela signifie que les lois vont changer. Et cela signifie que notre capacité à créer de la richesse générationnelle, cela va également changer. Donc, une fois que tout cela change, la structure du pouvoir change. L’économie change. Et donc, c’est l’agonie de la mort.

Dans le livre, vous avez comparé Trump à un symptôme d’alerte d’une maladie interne. Quel est le diagnostic que révèle Trump?

C’est un symptôme clinique d’un patriarcat masculin blanc. C’est un symptôme clinique de la suprématie blanche. Il est le symptôme clinique du sectarisme. Il est le symptôme clinique d’une régression, il veut vivre dans le passé et ne veut pas évoluer. Il est le symptôme clinique de la suppression des électeurs. Il est le symptôme clinique de tout ce qui ne va pas avec l’Amérique.

Et il est temps pour nous d’aller dans le bureau des oncologues et pour nous, peut-être, de déterminer quel que soit le remède, que ce soit, vous savez, une extraction physique ou une sorte de guérison naturelle.

Eh bien, si je m’en tiens à votre thème médical, l’une de vos prescriptions est de mettre fin aux appels «timorés» pour «revenir à la normale». Pourquoi est-ce important?

Je veux faire très attention à la façon dont ils disent cela. Il [the United States] n’a jamais été génial. Il cherchait toujours une union plus parfaite. Cela n’a jamais été parfait. Et donc je pense que nous devons arrêter de prétendre que dans le passé il y avait une certaine grandeur et un endroit où l’Amérique avait atteint où tout le monde allait bien.

Des gens qui ont peur de parler de la suprématie blanche et qui ont peur de parler des Noirs et qui ont peur de parler d’immigration et qui ont peur de parler de tout, de la façon dont les femmes sont traitées dans cette société, et qui ont peur d’en parler, ou qui hésitent, Je devrais dire que pour parler d’esclavage, nous devons arrêter de faire cela. Ces conversations ne sont vraiment pas difficiles. Ils sont assez faciles si vous ne mettez pas ce genre de patine, cette couche sur le dessus, que tout doit être hunky doris et bien.

Je pense qu’il doit y avoir un partenariat entre des gens qui ne sont pas d’accord les uns avec les autres et nous en tant que citoyens et en tant qu’Américains. Mais je pense aussi que nous devons nous parler. Très clairement, très énergiquement et faire passer notre point de vue. Parce que si ça n’arrive pas maintenant, ça n’arrivera jamais. Nous allons simplement continuer à marcher sur la pointe des pieds et sur la pointe des pieds, jusqu’à ce que nous tombions de la falaise.