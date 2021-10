Don Lemon défend le reportage de CNN sur le traitement COVID de Joe Rogan

Le Dr Sanjay Gupta, correspondant médical principal de CNN, est allé sur le podcast populaire « The Joe Rogan Experience » plus tôt cette semaine pour discuter de COVID-19 après que Rogan ait utilisé à plusieurs reprises sa plate-forme massive pour diffuser de la désinformation sur la maladie.

Après la discussion de trois heures diffusée lors de l’épisode de mercredi du podcast Spotify de Rogan, un clip de Gupta disant que CNN « n’aurait pas dû dire » Rogan a utilisé un « vermifuge pour chevaux » lorsqu’il a contracté le nouveau coronavirus est devenu viral.

Rogan a déclaré que CNN avait menti. « Pourquoi diriez-vous cela lorsque vous parlez d’un médicament qui a été administré à des milliards et des milliards de personnes ? … Pourquoi mentiraient-ils et diraient-ils que c’est un vermifuge pour chevaux ? »

Ainsi a commencé un débat en ligne cette semaine sur qui dit la vérité ici, Rogan ou CNN. Revenons en arrière.

Le 1er septembre, Rogan a annoncé via Instagram qu’il avait récemment été testé positif pour COVID.

« Nous avons immédiatement jeté l’évier de la cuisine dessus », a-t-il déclaré, « toutes sortes de médicaments. Anticorps monoclonaux, ivermectine, Z-Pak, prednisone, tout. Et j’ai aussi reçu une perfusion de NAD et une perfusion de vitamines et je l’ai fait trois jours de suite. Et nous y sommes, mercredi, et je me sens bien.

Dans la couverture initiale de CNN, un reportage de l’animatrice de studio Erin Burnett comportait une lecture de chyron, « Joe Rogan dit qu’il a COVID, prenant des médicaments pour le bétail malgré les avertissements. » Dans ce rapport, Burnett décrivait l’ivermectine comme « un médicament utilisé pour le bétail ».

Un segment de septembre sur l’émission de son collègue animateur Don Lemon présentait une lecture de chyron, « Joe Rogan, animateur de podcast controversé, dit qu’il a COVID, prenant un médicament vermifuge non prouvé. » Lemon a déclaré que Rogan avait affirmé qu’il « avait pris le médicament vermifuge, l’ivermectine, qui a été vanté par des groupes marginaux de droite ».

Dans le segment de l’émission de Lemon, l’analyste médical Dr Jonathan Reiner a dénoncé le programme thérapeutique de Rogan, affirmant que l’ivermectine « ne fonctionne pas [against COVID]. Nous savons que. Il a dit avoir reçu des anticorps monoclonaux. Ce n’est vraiment pas indiqué pour lui. … Il a dit qu’il prenait des stéroïdes : la prednisone. Cela n’est indiqué que pour les patients hospitalisés sous oxygénothérapie. Et enfin, il a dit qu’il prenait de l’azithromycine [Z-Pak], un antibiotique, qui ne fonctionne pas pour une maladie virale… il fait la promotion d’une sorte de fouillis fou de… remèdes populaires et médicaments prescrits sur Internet.

Peu de temps après ces reportages de septembre, sur son podcast, Rogan a déclaré à propos de CNN : « Ils inventent des trucs. Ils n’arrêtent pas de dire que je prends un vermifuge pour chevaux. Je l’ai littéralement reçu d’un médecin… ils doivent savoir que c’est un mensonge. … Ils essaient de donner l’impression que je fais des trucs loufoques – c’est complètement inefficace. CNN disait que je suis un distributeur de désinformation.

Lorsque Rogan a demandé à Gupta cette semaine sur son podcast, « Pensez-vous que c’est un problème que votre réseau d’information ment? », Leur échange est devenu viral lorsque Gupta a répondu: « Il y avait des gens qui prenaient les médicaments vétérinaires et vous ne l’êtes pas, évidemment. Tu l’as eu d’un médecin, donc ça ne devrait pas s’appeler comme ça [a horse dewormer]. L’ivermectine peut être un médicament très efficace contre les maladies parasitaires.

Pendant la pandémie de COVID-19, les passionnés de l’anti-vaccination et les théoriciens du complot ont commencé à promouvoir l’utilisation de l’ivermectine comme traitement possible du nouveau coronavirus. Lors d’un témoignage devant une réunion du comité sénatorial de la sécurité intérieure, le Dr Pierre Kory l’a même qualifié de « effectivement un » médicament miracle « contre le COVID-19 ».

Un document du ministère de la Santé du Dakota du Nord intitulé « Pourquoi vous ne devriez pas utiliser l’ivermectine pour traiter ou prévenir le COVID-19 » a résumé ce que de nombreuses agences de santé publique ont affirmé : « L’ivermectine ne traite ni ne prévient le COVID-19. L’ivermectine n’est pas un médicament qui traite les virus. L’utilisation de tout traitement pour COVID-19 qui n’est pas approuvé ou autorisé par la FDA, à moins qu’il ne fasse partie d’un essai clinique, peut causer de graves dommages…

« La préparation d’ivermectine pour les animaux est très différente de celles approuvées pour les humains. … Les humains ne devraient pas prendre d’ivermectine formulée pour les animaux.

Rogan affirme que CNN « ment » pour avoir semblé dire qu’il a pris la formulation vétérinaire.

Lorsque Gupta est apparu dans l’émission de Lemon mercredi pour discuter de l’apparition du podcast, Lemon a déclaré que Rogan « a dit quelque chose à propos de l’ivermectine qui, à mon avis, n’était pas vraiment correct à propos de CNN et du mensonge. L’ivermectine est un médicament couramment utilisé comme vermifuge pour chevaux. Ce n’est donc pas un mensonge de dire que le médicament est utilisé comme vermifuge pour chevaux.

Pour sa part, Gupta a expliqué dans un essai à la première personne publié jeudi pourquoi il est allé sur le podcast de Rogan.

« D’accord, j’embellis ici, mais Joe Rogan est le seul gars du pays avec qui je voulais échanger des points de vue dans un vrai dialogue – celui qui pourrait potentiellement être l’une des conversations les plus importantes de toute cette pandémie », a-t-il écrit. « Après avoir écouté ses podcasts depuis un moment maintenant, je voulais savoir : Joe était-il simplement un semeur de doute, un créateur de chaos ? Ou y avait-il quelque chose de plus ?

« Il convient de répéter que personne ne devrait choisir l’infection plutôt que la vaccination. C’est la préoccupation de nombreux responsables de la santé publique depuis les premiers jours de la pandémie », a ajouté Gupta. « Si rien d’autre ne ressort de ma conversation avec Joe Rogan, j’espère qu’au moins ce point le sera. »