Don Lemon discute du dilemme de donner des emplois à GOP Whack L’attention pour laquelle ils sont si désespérés ⋆ .

Au cours de son émission du vendredi soir, Don Lemon a discuté du dilemme de parler des cascades tirées par les membres du GOP House.

[Photo by Caroline Brehman/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images]

Lorsque Donald Trump est devenu le porte-drapeau du parti républicain en 2016, il n’est pas venu seul. Sa présence au plus haut bureau du pays a également permis à un certain nombre de politiciens non qualifiés de se présenter aux élections. Et maintenant, la fête est remplie de personnalités comme Marjorie Taylor Greene et Lauren Boebert.

Taylor Greene, en particulier, fait un spectacle régulier d’elle-même. Des images ont émergé cette semaine de la représentante de Géorgie folle essayant d’entrer dans le bureau d’Alexandria Ocasio-Cortez en 2019. Tout en discutant de la vidéo, Don Lemon a parlé du dilemme de donner à des représentants comme Taylor Greene l’attention dont elle était affamée.

«Tout est question de publicité», a commencé l’hôte. «Et au fait, c’est toujours une lutte. Combien dois-je couvrir et en parler parce que c’est ce qu’elle veut? Ce qu’elle fait est si flagrant, ridicule et embarrassant et devrait être interpellé. C’est le dilemme auquel nous sommes confrontés tous les soirs dans la série. Devrions-nous lui donner une plate-forme?

Lemon a poursuivi: «Elle (Taylor Greene) est comme ‘C’est vraiment cool, je vais le faire et posséder les libs et les gens qui me soutiennent, ils vont l’adorer, et Trump va l’adorer et moi’ Je vais passer à la télévision et dans les médias… «Tout est une prise.»

Regardez un extrait du segment ci-dessous, gracieuseté de CNN: